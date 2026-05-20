Подовжувачі слід замінювати кожні 3–5 років, навіть якщо все працює належним чином

Подовжувачі часто роками залишаються під столами чи за меблями без жодної уваги. І багато людей користуються ними доти, доки пристрій не перестане працювати. Однак фахівці наголошують: навіть якщо подовжувач виглядає справним, його все одно потрібно періодично замінювати. Martha Stewart розповідає, як часто слід замінювати подовжувачі.

Як часто потрібно змінювати подовжувач?

Як правило, подовжувачі слід замінювати кожні 3–5 років, навіть якщо все працює належним чином. Цей термін може збільшитися або скоротитися залежно від певних факторів.

«Якщо подовжувач щодня використовується з пристроями, що споживають багато енергії, або в складних умовах, таких як гаражі чи майстерні, це скоротить термін його служби», – зазначає експерт з електротехніки Едвард Акоста.

У таких випадках варто замінювати подовжувач кожні один-два роки.

Подовжувач, який використовується в приміщеннях з високою температурою та піддається частим стрибкам напруги, також потребує швидкої заміни. Дуг Вернон, співвласник компанії Saguaro Solar Electric, рекомендує замінювати його в таких випадках кожні один-два роки.

Він також зазначає, що те саме стосується і дешевших моделей. За його словами, внутрішні компоненти можуть зношуватися при інтенсивному використанні, і навіть якщо сам пристрій виглядає нормально, його використання може бути небезпечним.

Які ознаки того, що подовжувач потрібно замінити?

Періодично подовжувачі слід перевіряти на наявність ознак пошкодження або перевантаження. Тім Ходніцкі, президент компанії Electrical Experts, зазначає, що стан подовжувача має більше значення, ніж вік.

Ось на що слід звернути увагу під час перевірки подовжувача:

Подовжувач нагрівається або має запах горілого.

«Перше, на що я звертаю увагу, – це нагрівання та відчуття на дотик», – каже Ходніцкі.

Розетка ніколи не повинна нагріватися при нормальному навантаженні. Якщо вона навіть трохи гаряча на дотик, це означає, що щось всередині виходить з ладу або ви споживаєте через подовжувач занадто багато електроенергії.

У розетці розхитані гнізда.

Якщо вилки занадто легко вставляються або хитаються, цей поганий контакт створює опір і нагрівання, що призводить до плавлення пластику. Тому іноді слід перевіряти, чи не погнуті штирі.

На подовжувачі помітні пошкодження.

Візуальні ознаки мають більше значення, ніж люди думають. Тріщини на корпусі, жорсткий або пошарпаний шнур або зміна кольору навколо розеток свідчать про те, що ваш подовжувач виходить з ладу.