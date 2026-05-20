Світильники під стелею часто залишаються без регулярного прибирання саме через те, що до них складно дістатися. На поверхні накопичується пил, павутиння та жирний наліт, які з часом роблять освітлення тьмянішим. Проте існує кілька простих лайфхаків, які допомагають безпечно очистити навіть високі світильники. The Spruce розповідає, як почистити світильник під стелею.

Як почистити світильник, до якого не дістатися?

Вимкніть живлення. Перш ніж починати чищення світильника, переконайтеся, що живлення вимкнено, а світильник повністю охолов. Застеліть підлогу. Покладіть під світильник брезент або велике захисне полотно, щоб захистити підлогу та зібрати пил. Перевірте драбину. Якщо ви використовуєте драбину або табуретку, переконайтеся, що вона стійка і може надійно витримати вашу вагу. Використовуйте телескопічну щітку для пилу. Висуньте ручку на повну довжину й обережно проведіть нею, щоб витерти пил. Змочіть ганчірку. Якщо потрібно, змочіть ганчірку водою або засобом для миття скла після того, як ви видалите пил. Та протріть поверхні світильника від бруду та жиру. Замініть ганчірку. Замініть ганчірку на суху і проведіть нею остаточне протирання, щоб не залишилося вологи.

