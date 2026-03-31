Натяжні стелі слід мити тільки в міру їх забруднення

Натяжна стеля потребує обережного догляду, адже її поверхню можна легко пошкодити або залишити розводи., щоб зберегти охайний вигляд покриття, важливо правильно обрати спосіб очищення. Pixel Inform розповідає, як помити натяжну стелю.

Як правильно мити стелю?

Натяжні стелі слід мити тільки в міру їх забруднення. І особливу увагу слід приділяти кухні, адже на покритті можуть залишатися сліди жиру. В інших кімнатах найчастішим забрудненням виступає звичайний пил, який може осідати в кутах і на стиках. Якщо видимих забруднень немає, краще не мити стелю.

Які засоби використовувати?

Для миття використовуйте лише м’які ганчірки та губки. Не можна застосовувати тверді щітки, адже вони можуть пошкодити поверхню. Якщо на стелі з’явилися плями від жиру, можна розвести воду в місткості із засобом для миття посуду. Важливо досягти невеликої концентрації піни. Для глянцевих стель можна використовувати звичайні мийні засоби для вікон та дзеркал, але у їхньому складі не повинно бути спирту або схожих компонентів. Абразивні компоненти в мийних засобах неприпустимі. Вони залишать плями й подряпини на поверхні, а відновити стелю надалі не вийде.

Засоби на основі ацетону теж не можна застосовувати. Вони допоможуть позбавитися від будь-яких забруднень, проте на покритті залишаться відповідні плями.

Як мити стелі?