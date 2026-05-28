Найкращий період для обрізки – після завершення цвітіння

Лаванда – одна з найпопулярніших садових рослин завдяки своєму аромату, декоративності та невибагливості. Вона добре переносить спеку та не потребує складного догляду, однак для рясного цвітіння і красивої форми куща важливо регулярно проводити обрізку. Більше про це пише Express.

Чому лаванду потрібно обрізати

Без правильного догляду лаванда поступово втрачає компактну форму. Її пагони дерев’яніють, кущ стає рідким і менш квітучим. Саме тому щорічне обрізання допомагає підтримувати рослину здоровою та густою.

Регулярне підстригання:

стимулює ріст нових пагонів;

допомагає зберегти компактну форму;

запобігає оголенню стебел;

сприяє ряснішому цвітінню наступного сезону.

Коли обрізати лаванду

Найкращий період для обрізки – після завершення цвітіння, коли квіти починають в’янути. Залежно від сорту це може бути від середини літа до кінця серпня.

Не варто чекати, поки суцвіття повністю висохнуть або стануть коричневими. Надто пізня обрізка може послабити рослину перед зимою.

Як правильно обрізати кущ

Лаванду рекомендують обрізати досить щільно, щоб кущ залишався густим і акуратним. Водночас важливо не зрізати рослину до старої деревини.

Під час обрізання потрібно:

залишати кілька молодих зелених пагонів на кожному стеблі;

формувати округлий компактний кущ;

не обрізати повністю здерев’янілі частини;

видаляти сухі та слабкі пагони.

Лаванда погано відновлюється зі старої деревини, тому надто сильне обрізання може пошкодити рослину.

Полив і догляд у спеку

У літній період лаванду поливають помірно. Рослина краще переносить коротку посуху, ніж надлишок вологи.

Для гарного росту важливо: