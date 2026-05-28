Для гарного врожаю важливо не лише підживлювати цибулю, а й правильно доглядати за нею

Багато городників стикаються з проблемою стрілкування цибулі. Замість того щоб формувати велику та соковиту цибулину, рослина починає випускати квіткову стрілку. Через це значна частина поживних речовин витрачається не на розвиток урожаю, а на цвітіння. Як попередити стрілкування цибулі, пише ТСН.

Втім, існують прості способи, які допомагають уникнути цієї проблеми та зберегти гарний урожай.

Чому цибуля випускає стрілки

Найчастіше стрілкування виникає через стресові умови під час вирощування. Особливо сильно на рослину впливають різкі перепади температури та холодна весна.

Основними причинами появи стрілок є:

неправильне зберігання сіянки;

нічні заморозки після висаджування;

надлишок вологи у ґрунті;

виснажена земля;

нестача поживних речовин.

Коли цибуля потрапляє у несприятливі умови, вона починає готуватися до розмноження й утворює квітконос.

Навіщо підсипати попіл на грядки

Одним із найефективніших народних способів боротьби зі стрілкуванням вважають деревний попіл. Він містить калій, кальцій, фосфор та інші корисні мікроелементи, які зміцнюють рослину та сприяють правильному формуванню цибулин.

Попіл також:

знижує кислотність ґрунту;

покращує структуру землі;

допомагає утримувати пухкість після поливу;

частково захищає від шкідників;

підтримує активний ріст цибулі.

Як правильно використовувати попіл

Найкраще вносити попіл по зволоженому ґрунту. Його рівномірно розсипають тонким шаром між рядками цибулі.

На один квадратний метр достатньо приблизно однієї склянки сухого попелу. Після цього землю варто злегка розпушити.

Проводити таку обробку рекомендують кожні два-три тижні, особливо у період активного росту рослин.

Що ще допоможе уникнути стрілкування

Досвідчені городники радять:

не висаджувати сіянку в холодний ґрунт;

поливати помірно без застою води;

не використовувати надлишок азотних добрив;

висаджувати цибулю на сонячних ділянках;

дотримуватися сівозміни.

Також важливо правильно зберігати посадковий матеріал узимку, адже саме порушення температурного режиму часто провокує появу стрілок після висаджування.