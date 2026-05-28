Колорадський жук є однією з найнебезпечніших проблем для городників, особливо під час вирощування картоплі. Він швидко розмножується і здатен знищити значну частину врожаю. Саме тому важливо починати боротьбу з ним одразу після появи перших ознак шкідника. Чим обробити, пише Gardening Know How.

Ручне збирання шкідників

Найпростіший і водночас дієвий метод – це ручне збирання жуків і їхніх личинок. Цей спосіб підходить для невеликих ділянок, де можна регулярно оглядати рослини.

Шкідників збирають у відро з водою або мильним розчином. Обов’язково потрібно видаляти також кладки яєць на нижньому боці листків. Процедуру проводять регулярно, особливо на початку сезону. Метод найбільш ефективний при ранньому виявленні шкідника.

Гірчиця як природний захист

Гірчиця є одним із популярних натуральних засобів проти колорадського жука. Її різкий запах відлякує шкідників і допомагає захистити посадки картоплі.

Для обробки готують розчин із гірчичного порошку та води. Також до суміші часто додають трохи оцту для посилення ефекту. Окрім обприскування, гірчицю можна висівати поруч із картоплею. Рослина створює природний бар’єр для шкідників.

Цибуля та часник проти шкідників

Настої з цибулі та часнику також добре допомагають у боротьбі з колорадським жуком. Їхній різкий аромат відлякує комах і знижує ризик ураження рослин.

Для приготування використовують лушпиння або подрібнені частини рослин. Суміш настоюють або кип’ятять у воді протягом кількох годин. Отриманим розчином обприскують кущі картоплі. Обробку повторюють регулярно для кращого результату.

Профілактика появи шкідника

Щоб зменшити ризик появи колорадського жука, важливо дотримуватися правил сівозміни. Не рекомендується вирощувати картоплю на одному місці кілька років поспіль, оскільки це створює сприятливі умови для розмноження шкідника.

Також варто чергувати культури на ділянці та підтримувати чистоту городу. Це значно знижує ймовірність масового ураження рослин.