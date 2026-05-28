Їстівні квіти дедалі частіше використовують не лише як декоративний елемент, а й як інгредієнт для страв. Вони додають аромат, колір і незвичайний смак салатам, десертам, напоям і навіть основним стравам. Багато таких рослин легко виростити у власному саду без зайвого догляду. Про які квіти йдеться, пише Gazeta.ua.

Бузок

Бузок має ніжний солодкуватий смак із легкою гірчинкою. Його пелюстки використовують для приготування варення, випічки та ароматних напоїв. Перед використанням квіти потрібно ретельно промити.

Троянда

Пелюстки троянди мають насичений аромат і солодкий присмак. Їх додають у десерти, напої та варення. Найкраще використовувати садові сорти, які не оброблялися хімічними засобами.

Ромашка

Ромашка відома своїми заспокійливими властивостями та м’яким медовим смаком. Її використовують для чаю, настоїв і деяких десертів.

Лаванда

Лаванда має яскравий аромат із легкими цитрусовими та м’ятними нотами. Вона підходить для випічки, чаю, лимонадів і медових десертів.

Фіалка триколірна

Фіалка має ніжний солодкий смак і часто використовується як декоративний елемент у десертах. Її зацукровують, додають у варення або прикрашають нею напої та коктейлі.

Чорнобривці

Пелюстки чорнобривців мають пряний, злегка цитрусовий смак. Їх додають у салати, маринади та чаї. Також вони можуть позитивно впливати на травлення.

Чорнобривці добре ростуть у відкритому ґрунті після весняних заморозків і швидко зацвітають уже на початку літа.

Настурція (красоля)

Настурція має легкий гоструватий смак, схожий на редьку. У їжу використовують і квіти, і листя. Вона чудово підходить для салатів, а зелені плоди можна маринувати як замінник каперсів.

Календула (нагідки)

Пелюстки календули мають пряний, трохи гіркуватий смак. Їх використовують як натуральний барвник і пряність у супах, гарнірах та соусах.

Цибуля-трибулька

Цю рослину вирощують як декоративну, але вона також має кулінарну цінність. Листя додають у салати, супи, омлети та овочеві страви, де воно надає легкий цибулевий аромат.

Бораго (огіркова трава)

Квіти бораго мають освіжаючий смак, схожий на огірок. Їх використовують для прикрашання салатів, напоїв і коктейлів. Також їх часто заморожують у кубиках льоду для літніх напоїв.