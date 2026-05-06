Іриси потребують легкого, добре дренованого ґрунту

Іриси – одні з найпопулярніших багаторічників, які здатні перетворити будь-яку клумбу на яскраву композицію. Водночас навіть ця невибаглива рослина потребує правильного підходу під час посадки. Найчастіше проблема слабкого цвітіння криється не в догляді, а в помилках ще на старті, зокрема, у підготовці лунки. Як правильно садити іриси, пише УНІАН.

Іриси можна висаджувати з середини квітня до кінця травня, коли ґрунт достатньо прогріється. Оптимальна температура для посадки – від +18 °C. Вибір часу залежить від виду рослини: деякі сорти добре приживаються навесні, тоді як інші краще висаджувати восени.

Який ґрунт підходить для ірисів

Іриси потребують легкого, добре дренованого ґрунту з нейтральною або слабколужною реакцією. Ділянка має бути сонячною, без застою води. Якщо ґрунт кислий, його варто попередньо нейтралізувати золою або крейдою.

Що покласти в лунку при посадці ірисів

Головна умова успішної посадки – додати пісок. Його насипають на дно лунки у вигляді невеликого пагорба. Саме він забезпечує дренаж і захищає коріння від загнивання. Без цього етапу іриси часто хворіють і погано ростуть.

Як правильно садити іриси

Глибина лунок залежить від розміру посадкового матеріалу і зазвичай становить 10–25 см. Кореневище розміщують на піщаному пагорбі, акуратно розправляючи коріння.

Важливо не заглиблювати кореневу частину: верх має залишатися на рівні ґрунту або трохи виступати. При посадці цибулин їх розміщують гострим кінцем догори і повністю засипають землею.

Обробка перед посадкою

Перед висадкою коріння або цибулини потрібно оглянути. Пошкоджені або підгнилі ділянки видаляють. Для профілактики хвороб посадковий матеріал можна обробити слабким розчином марганцівки або стимуляторами росту.

Догляд після посадки

Після висаджування ґрунт бажано замульчувати тирсою або іншим матеріалом. Полив має бути помірним, без перезволоження. Також важливо регулярно видаляти бур’яни.

Коли рослина приживеться і почне активно рости, її підживлюють фосфорно-калійними добривами для формування міцного коріння і рясного цвітіння.