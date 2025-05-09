З часом кущі ірисів сильно розростаються

Іриси – це одна з найелегантніших і найпопулярніших квітів, яка прикрашає сади своїм неповторним виглядом і ароматом. Їх часто називають квітами літа, адже саме в цю пору вони розквітають найбільш яскраво та пишно. Щоб зберегти красу та здоров’я рослин на довгі роки, важливо знати, коли і як правильно їх пересаджувати. Детальніше про це пише Оverview.

Навіщо пересаджувати іриси

З часом кущі ірисів сильно розростаються, що може призводити до зниження інтенсивності цвітіння, вичерпування ґрунту та загущення посадок. Крім того, старі кореневища можуть ставати вразливішими до хвороб. Розсаджування допомагає:

омолодити кущ;

запобігти загущенню;

покращити вентиляцію навколо рослин;

стимулювати активніше цвітіння.

Коли краще пересаджувати іриси

Найоптимальніший час для поділу та пересадки ірисів – друга половина літа, орієнтовно серпень або початок вересня. У цей період цвітіння вже завершилося, але до холодів залишається достатньо часу, аби рослина встигла вкоренитися.

Однак, у південних регіонах пересадку можна проводити трохи раніше, вже наприкінці липня. У холодніших зонах – не пізніше початку вересня.

Як правильно розсадити іриси

Підготовка ділянки. Оберіть добре освітлену ділянку з дренованим, легким ґрунтом. Якщо земля на вашій ділянці важка, додайте в неї пісок або торф для покращення структури. Іриси не люблять застою води.

Викопування і поділ. Акуратно викопайте старий кущ ірисів. Очистіть кореневища від землі, обріжте надлишкове листя на висоту 10-15 см. Розділіть рослину на окремі частини з 1-2 розетками листя. Для цього використовуйте гострий ніж або лопату, обробивши зрізи золою чи марганцем.

Посадка. На підготовленій ділянці зробіть невеликі ямки на відстані 30-40 см одна від одної. Насипте в кожну лунку горбик з піску. Розмістіть кореневище горизонтально на горбку, акуратно розправте коріння по боках. Присипте землею так, щоб верхня частина кореневища трохи виступала над ґрунтом.

Полив. Після посадки рясно полийте рослину, аби забезпечити краще укорінення. Надалі поливайте помірно, особливо якщо осінь видалась вологою.