Після того, як тюльпани відцвітають, багато садівників обрізають їх квітконоси

Тюльпани потребують уваги не лише під час цвітіння, а й після нього. Як правильно доглядати за цією квіткою після того, як вона відцвіла, і що слід робити з її цибулинами, пише УНІАН.

Обрізка тюльпанів після цвітіння

Після того, як тюльпани відцвітають, багато садівників обрізають їх квітконоси. Це робиться не тільки для естетики клумби, але й для того, щоб квітка не витрачала сили на розвиток висохлого бутона, а зосередила енергію на цибулині, що сприятиме її зростанню. Квітконоси слід зрізати, коли пелюстки опали, а зелене листя залишити, воно ще продовжує живити цибулину. Листя має пожовтіти природним чином, що свідчить про завершення вегетації.

Зрізати квітконоси краще за допомогою гострого інструменту, наприклад, секатора або ножиць, які варто попередньо продезінфікувати.

Підживлення тюльпанів після цвітіння

Тюльпани не завжди потребують додаткового підживлення, оскільки часто добре себе почувають у сприятливих умовах. Однак, якщо у вас є сортові квіти, варто подбати про їх підживлення після цвітіння. Протягом двох тижнів після відцвітання поливайте тюльпани, якщо немає дощів, але не заливайте ґрунт. Для добрива використовуйте суміш фосфору і калію в пропорції 1:1 (приблизно 30 г на квадратний метр). Уникайте використання гною, оскільки він може спричинити загнивання цибулин.

Викопування цибулин тюльпанів

Цибулини тюльпанів зазвичай залишають на клумбі на кілька років, але якщо ви плануєте їх пересадити або хочете зберегти сорт, їх слід викопати. Це зазвичай роблять наприкінці червня або на початку липня, коли дві третини листя вже пожовкли. Якщо викопати цибулини занадто рано, вони не встигнуть набрати потрібну силу, а якщо пізно, вони можуть пересохнути.

Після викопування цибулини оглядаються: пошкоджені або хворі потрібно відкинути. Решту очищають від лушпиння та корінців, сушать у тіні протягом трьох днів і зберігають у прохолодному, добре вентильованому місці, наприклад, у холодильнику або на заскленому балконі.

Висаджувати цибулини на клумбу можна буде вже восени, починаючи з середини вересня.