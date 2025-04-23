Дріжджові грибки активізують мікрофлору ґрунту

Тим, хто хоче вирощувати розкішні троянди без використання хімії, варто звернути увагу на доступний, але дієвий метод підживлення – з використанням звичайних пекарських дріжджів. Цей природний стимулятор зростання не тільки активізує розвиток кущів, але й покращує стан коріння, сприяє кращому засвоєнню поживних речовин з ґрунту та помітно впливає на якість цвітіння. Як правильно їх використовувати, пише «24 Канал».

Як приготувати розчин із дріжджів для троянд

Є кілька способів приготування живильної рідини на основі дріжджів. Один із простих варіантів: у трилітрову банку налити теплої води, додати пакет сухих дріжджів (приблизно 10 г) та близько 100 г цукру. Суміш залишають настоюватися на 24 години в теплому місці. Готову закваску розводять у відрі води (10 літрів) і використовують для поливу землі навколо трояндового куща.

Ще один рецепт – швидкий настій. У десятилітрову ємність з теплою водою додають дріжджі й дві ложки цукру, розмішують і залишають на дві години. Після цього рідину можна одразу використовувати для підживлення квітів.

Чому це працює

Дріжджові грибки активізують мікрофлору ґрунту, покращують структуру землі та підвищують її родючість. У результаті рослини стають міцнішими, їхнє листя – яскравішим, а бутони більшими. Такий вид добрива особливо корисний під час адаптації молодих саджанців, адже стимулює розвиток кореневої системи, що дає змогу трояндам швидше «вкорінитися» на новому місці.

Але часте використання дріжджової підкормки не рекомендоване. Достатньо двох-трьох внесень за сезон, щоб не порушити природний баланс у ґрунті.