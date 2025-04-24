В садових центрах можна знайти чимало декоративних сортів сакури

Сакура – це не просто різновид вишні, а справжній символ Японії, що полонить серця своїм казковим цвітінням. Навесні її гілки вкриваються масивами рожевих або біло-рожевих квітів, які схожі на пухнасті хмари. Це видовище щороку надихає мільйони людей у всьому світі. І хоча сакура – рослина екзотична, виростити її можна досить легко у наших умовах. Як це зробити, пише Agromarket.

Способи вирощування сакури

Є кілька шляхів, як можна поповнити свій сад цим деревом:

висівання насіння;

живцювання;

посадка готового саджанця.

Вирощування з насіння

Насіннєвий спосіб вважається найменш ефективним, оскільки схожість насіння сакури досить низька – приблизно 20%. Крім того, на перше цвітіння доведеться чекати кілька років. Щоб підвищити шанси на успіх:

Насіння стратифікують у холодильнику 2-3 місяці для імітації зими. Проводять скарифікацію – надрізання твердої оболонки. Перед посадкою замочують у стимуляторі росту на 24 години.

Сходи можуть з’явитися через 10-15 днів, хоча інколи затримуються до місяця.

Розмноження живцями

Якщо у вас вже є материнське дерево або доступ до нього – скористайтесь живцюванням. Живці нарізають:

навесні – з минулорічних пагонів;

влітку – зі свіжих зелених гілочок.

Зріз має бути зроблений гострим ножем, аби не пошкодити тканини. Укорінення проводять у тепличних умовах при температурі 22-25°C і високій вологості. Пересаджувати молоді рослини бажано наступної весни.

Посадка саджанця

В садових центрах можна знайти чимало декоративних сортів сакури. Наприклад, сорти з квітками, що нагадують маленькі троянди («Кіку Шідаре»), або з фіолетовим листям («Нота щастя», «Роял Бургунді»). Саджанець висаджують на початку весни у добре освітлене, захищене від вітру місце.

Кращий ґрунт – легкий, родючий, із гарним дренажем. Враховуйте, що доросла сакура має широку крону, тому потребує достатньо простору (крім колонновидних сортів).