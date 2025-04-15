Щоб вишня добре росла і плодоносила, їй потрібно знайти тепле, захищене від сильних вітрів місце

Висадити вишню у власному саду може навіть той, хто лише починає займатися садівництвом. Проте успішне вирощування вишневого дерева починається саме з правильної посадки. Щоб не розчаруватися вже в перші роки, важливо врахувати кілька ключових моментів, про які пише «Сенсація».

Обираємо здоровий саджанець

Починається все з правильного вибору саджанця. Ідеальним вважається молоде дерево віком до двох років, такі рослини краще адаптуються до нових умов і швидше приживаються. Коренева система має бути добре розвиненою, без пошкоджень, а стовбур – рівним, без тріщин та слідів хвороб. Оптимальна висота саджанця від 1,5 до 2 метрів. Звертайте увагу також на сорт, він має бути пристосований до кліматичних умов вашого регіону, щоб витримувати морози та давати щедрий урожай.

Вибір місця

Щоб вишня добре росла і плодоносила, їй потрібно знайти тепле, захищене від сильних вітрів місце з достатнім сонячним освітленням. Ділянка має бути без застою води, оскільки надлишок вологи шкодить корінню. Грунт найкраще підійде легкий, пухкий, з нейтральним pH. Якщо земля кисла або надто щільна, її потрібно підготувати заздалегідь: розпушити, додати перегній або золу.

Як правильно висадити саджанець

Підготовку до посадки варто починати заздалегідь. Посадкову яму викопують щонайменше за два тижні до посадки, розмірами приблизно 80 см завширшки і 50 см завглибшки. На дно додають відро перегною або компосту, трохи деревної золи чи мінерального добрива. Перед посадкою в центр ями встановлюють кілочок для опори, а коріння саджанця акуратно розправляють і присипають землею, злегка утрамбовуючи. Після посадки дерево обов’язково поливають і, за потреби, мульчують пристовбурне коло.