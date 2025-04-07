Обрізка абрикосів стимулює ріст нових пагонів і підвищує врожайність

Абрикос – це не лише смачний, але й вимогливий до догляду фруктовий саджанець. Щоб забезпечити рясний та якісний урожай, важливо приділяти увагу його догляду вже з ранньої весни. Особливу роль у цьому відіграють підживлення та полив. Детальніше про них пише «Сенсація».

Підживлення абрикосів навесні

У квітні абрикоси потребують підживлення азотними добривами, які сприяють активному росту пагонів. Рекомендується внести комплексне мінеральне добриво з розрахунком 30 г на 1 м² у рідкому вигляді. Для цього навколо дерева роблять заглибини в 50–70 см та вливають туди розчин добрива.

Полив та мульчування

Правильний полив є невід'ємною частиною догляду за абрикосами. У середній смузі України дерева поливають чотири рази за сезон:

квітень : коли пагони пускаються у зростання;

: коли пагони пускаються у зростання; травень : під час інтенсивного росту;

: під час інтенсивного росту; липень : за два тижні до дозрівання плодів;

: за два тижні до дозрівання плодів; осінь: пізньої осені для вологозарядного поливу.

На один полив 3–5-річним рослинам потрібно 5–8 відер води, а 7–10-річним і більш дорослим — 12–15 відер. Полив слід проводити в ранкові або вечірні години, коли немає прямого сонця, щоб уникнути випаровування вологи. Після поливу рекомендується провести мульчування пристовбурного кола, використовуючи органічні матеріали, такі як компост або перегній. Це допоможе зберегти вологу та запобігти росту бур'янів.

Обрізка та боротьба зі шкідниками

Обрізка абрикосів стимулює ріст нових пагонів і підвищує врожайність. Перед початком сокоруху рекомендується обрізати всі пагони до висоти 1 метра, що сприятиме формуванню більшої кількості бічних гілок, на яких зав'яжеться більше плодів.

Для захисту від шкідників до розпускання листя обробіть кущі розчином соди: 2 столові ложки соди розведіть у 10 літрах води. Це допоможе знищити личинок малинового жука, які зимують у ґрунті. Якщо листя починає скручуватися, скористайтеся настоєм з лушпиння цибулі: 200 грам лушпиння залийте 5 літрами окропу, настоюйте добу і обприскайте кущі.

Завершення циклу догляду

Щоб ягоди не осипалися, за два тижні до дозрівання припиніть полив. Рослина, відчуваючи стрес, направить всі соки в ягоди, і вони стануть більш соковитими та солодкими.