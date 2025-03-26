Добрива для яблунь поділяються на органічні і неорганічні

Весняна підгодівля яблунь – важливий етап у догляді за садом, який значно впливає на здоров'я дерев та їх урожай. Після довгої зими дерева потребують додаткових поживних речовин для нормального росту, розвитку і плодоношення. Правильне внесення добрив допоможе забезпечити яблуні всім необхідним для їх відновлення та майбутнього врожаю. GradinaMax пише, які добрива найкраще використовувати, коли їх вносити і як правильно підібрати дозування залежно від типу ґрунту та віку дерева.

Важливі елементи для здоров’я яблунь

Щоб яблуня правильно розвивалася і плодоносила, необхідні три основні елементи:

азот – стимулює утворення нових пагонів, листя та загальний ріст дерева;

– стимулює утворення нових пагонів, листя та загальний ріст дерева; фосфор – зміцнює кореневу систему, допомагає яблуням рости сильними і забезпечує їх хороше плодоношення;

– зміцнює кореневу систему, допомагає яблуням рости сильними і забезпечує їх хороше плодоношення; калій – підвищує морозостійкість, імунітет рослин і сприяє високій врожайності.

Добрива для яблунь поділяються на органічні і неорганічні. Органічні включають торф, перегній, пташиний послід і коров'як, а неорганічні — це фосфорні, азотні та калійні добрива, наприклад, суперфосфат, сечовина, аміачна селітра, сірчанокислий калій і солі на їх основі.

Вибір добрив залежно від типу ґрунту

Правильне застосування добрив також залежить від виду ґрунту. Ось як можна коригувати підживлення для різних типів ґрунтів:

піщані та супіщані ґрунти: тут добре працюють органічні добрива, такі як компост і коров'як. Також корисні азотовмісні добрива;

глинистий ґрунт і суглинок: для покращення структури ґрунту варто використовувати гній і компост. Азотні добрива вносяться помірно, а основний акцент робиться на калій та фосфор;

чорнозем: у чорноземах можна застосовувати мінімальні дози азоту і торфу, оскільки цих елементів тут достатньо. Підживлення більше зосереджене на калії та фосфорі;

вапняний ґрунт: вапняний ґрунт потребує органічних добрив або препаратів із калієм. Азот слід вносити дуже обережно, щоб не спричинити підвищення рівня нітратів у плодах.

Терміни підживлення

Важливо дотримуватись рекомендацій щодо дозувань добрив для яблунь. В середньому, для органічних добрив потрібно вносити від 3 до 8 кг на 1 м² пристовбурного кола дерева. Для рідких підгодівель це буде 3-4 відра на дерево.

Перша підгодівля. Це найважливіша підгодівля навесні, яка проводиться одразу після сходу снігу. Для сухої підгодівлі використовується суміш з перегною, сечовини, нітроамофоски та аміачної селітри. Рідку підгодівлю готують із курячого посліду, води, перегною, сечовини і суперфосфату.

Друга підгодівля. Виконується в травні, коли на дереві вже з'являються перші листя. Для цього готується суміш з води, суперфосфату, сірчанокислого калію, сечовини, пташиного посліду і коров'яка. Поливати цією сумішшю треба по 40 літрів під доросле дерево та 25-30 літрів під молоде дерево.

Особливості підживлення молодих яблунь

Молоді яблуні, які тільки що висаджені, не потребують підгодівлі в перші 2-3 роки, оскільки необхідні поживні речовини зазвичай вносяться під час посадки. Для стимуляції коренеутворення можна використовувати спеціальні препарати, такі як «Корневін». Азотні добрива для молодих рослин вносяться дуже обережно і тільки в мінімальних дозах. Важливо пам'ятати, що молоді дерева повинні отримувати не більше 50-70% від норми добрив, що застосовуються для дорослих яблунь.

Підживлення колоновидних яблунь

Колоновидні яблуні потребують особливої уваги через їх компактний розмір та швидке плодоношення. Під час посадки також вносяться добрива, але вже з наступного року починається регулярне підживлення. Для таких дерев зазвичай використовують суміш коров'ячого гною, сечовини і води.