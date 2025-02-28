Для ефективної боротьби з шкідниками і хворобами, необхідно проводити обробки

Велика частина шкідників активізується з початком теплої погоди, і саме у цей час важливо проводити захисні заходи для плодових і ягідних культур. Спеціалісти НААН радять розпочати обробку садів, коли на деревах спостерігається фаза «розпускання бруньок» – «рожевий бутон», оскільки це сприяє зниженню чисельності шкідливих організмів.

Основні шкідники на плодових деревах

У цей період особливо небезпечними для садів є садові довгоносики, серед яких сірий бруньковий довгоносик та яблуневий квіткоїд. Обробку від них доцільно проводити, коли бутон ще не повністю розкрився. Також у цей час можуть активізуватись трубковерти, які завдають значної шкоди молодим деревам.

Шкідники гусеничної стадії та кліщі

Не менш небезпечними є гусениці молей та листокруток, які завдають серйозної шкоди, особливо молодим саджанцям. Поряд з ними варто згадати кліщів, які харчуються клітинним соком рослин. Вони можуть значно пошкодити плодові культури, зокрема яблуні та сливи. Тепла та суха погода сприяє їхньому розмноженню.

Кліщі, які шкодять ще до розпускання бруньок

Особливу увагу потрібно приділити кліщам родини еріофіїд, які активізуються ще до того, як розпустяться бруньки. Вони залишаються всередині гал, утворюючи на листках характерні деформації. До цієї групи входять такі шкідники, як грушевий галовий кліщ та сливовий галовий кліщ.

Попелиці та медяниці: сисні шкідники весни

Попелиці, що розвиваються на плодових культурах, можуть значно знизити урожайність. Личинки попелиць висмоктують сік рослин, що призводить до деформації пагонів і листя. Серед них особливо шкідливими є зелена яблунева, грушева попелиця та інші види. Іншим типом сисних шкідників є медяниці, які активно живляться в період розпускання бруньок і можуть викликати додаткові проблеми для культур.

Плодові пильщики та хвороби рослин

Весна – це також час активності плодових пильщиків, зокрема яблуневого і сливового. Вони пошкоджують квітки та листя, що спричиняє зниження урожайності. Крім того, на плодових рослинах можуть розвиватися різні хвороби, зокрема парша яблуні, борошниста роса, моніліоз та інші. Для боротьби з ними важливо своєчасно проводити обробку рослин і дбати про їхній здоровий стан.

Як захистити плодові культури

Для ефективної боротьби з шкідниками і хворобами, необхідно проводити обробки відповідно до фаз розвитку рослин. Важливою є своєчасність обробок, особливо в період розпускання бруньок, коли шкідники найбільш активні.