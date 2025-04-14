Верба здавна пов’язувалась із темами самотності, сліз та внутрішнього смутку

Висаджування дерев поруч із оселею – справа звична й навіть символічна для багатьох родин. Але не всі дерева однаково безпечні чи сприятливі. Деякі можуть пошкодити фундамент або забрати з землі всі поживні речовини, від чого постраждає решта саду. Крім того, за повірʼями деякі рослини приносять в дім негаразди. Детальніше про них пише «24 Канал».

Береза

Попри свою світлу, майже святкову зовнішність, береза вважається не найкращим варіантом для посадки біля житла. Наші пращури уникали цього дерева поблизу обійстя, і не без причин. Коренева система берези активно всотує воду з ґрунту, через що сусідні рослини можуть страждати від нестачі вологи. А ще існує повір’я, що присутність берези може погано впливати на жіноче здоров’я.

Ялина

Ялина часто асоціюється з новорічними святами, однак у культурному пласті вона має й інший, менш веселий образ. Колись її гілками прикрашали траурні процесії, і через це дерево отримало тінь скорботи. Люди вірили, що посаджена біля дому ялина може принести в оселю нерадісні події або відчуття постійної тяжкості. Тож якщо хочеться зберегти позитивну атмосферу у дворі – краще обрати інший вид.

Осика

Осика не лише погано впливає на ріст сусідніх культур, пригнічуючи їх, а й за повір’ями виснажує енергію людей поруч. Вважається, що вона здатна викликати втому, безсоння, напруження, навіть головний біль. Її ще називають деревом-вампіром через здатність висмоктувати сили. Тож для подвір’я, де хочеться відпочинку й спокою, це не найкращий вибір.

Туя

Туя часто використовується в декоративному озелененні, але в українській традиції її часто висаджували на кладовищах або біля храмів як символ пам’яті й скорботи. Вважалося, що така енергетика може притягувати конфлікти в родині, підвищувати емоційну напругу. Водночас туя може викликати проблеми зі здоров’ям – зокрема, алергічні реакції чи проблеми з диханням.

Верба

Вербу часто можна побачити біля річок чи вологих місцин, але поблизу дому її краще не садити. Її потужне коріння може пошкодити каналізацію або фундамент, а ще вона приваблює комах, зокрема комарів. Хоча на вигляд верба – спокійна й граційна, її присутність може додати зайвих клопотів.