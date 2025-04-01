Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 квітня

Квітень – активний місяць для городників та садівників, адже саме в цей період потрібно встигнути висіяти овочі у відкритий ґрунт та теплиці, доглянути за деревами та кущами, а також підготувати ґрунт до майбутнього врожаю. «Зелена садиба» пише, як правильно розподілити час для посіву, обрізки та інших важливих робіт у саду та городі.

Посівний календар на квітень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 квітня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 13, 21, 22, 26-28 квітня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 14, 15, 19, 20;

батат – 1, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24;

морква, буряк, пастернак – 14, 15, 19, 20;

редис, редька, ріпа – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23-25;

селера, петрушка на корінь – 14-20.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 14, 15, 19, 20;

цибуля на зелень, шніт – 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;

часник – 1, 11, 12, 14-20;

цибуля порей – 1, 11, 12, 14-20.

Овочі:

томати, фізаліс – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20;

перець, баклажани – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20;

огірки – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24;

броколі, цвітна капуста – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20;

рання капуста, кейл – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25;

середня та пізня капуста – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20;

селера черешкова – 1, 4, 5, 19, 20, 23, 24;

спаржа – 1, 6-10, 19, 20;

кабачки, патисони, гарбуз – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25;

баштанні – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1-3, 11, 12, 19, 20, 29, 30;

кукурудза – 1, 11, 12, 29, 30;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 4, 5, 11, 12;

соняшник – 1, 6-8, 11, 12, 29, 30;

міцелій – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;

шпинат – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 25;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24;

мангольд, щавель – 1, 4, 5, 11, 12, 14-18;

кріп, петрушка, кінза – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;

базилік, материнка, розмарин – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20;

лікарські та чайні культури – 1, 4, 5, 9-12;

мікрозелень – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1-5, 14, 15, 19, 20;

яблуня – 1, 16-20;

груша, айва – 1, 11, 12, 14, 15, 19, 20;

абрикос, вишня, слива, персик – 1, 11, 12, 14-20;

черешня – 1, 6-8;

волоський горіх, фундук – 1;

калина, шипшина, горобина – 1, 4, 5, 14-18;

обліпиха – 1, 4, 5, 16-18;

глід – 1, 14, 15;

смородина – 1, 4-8, 14, 15, 19, 20, 25;

малина, ожина – 1, 4, 5, 14-18;

аґрус – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20;

виноград – 14-20.

Декоративні рослини: