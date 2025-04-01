Посівний календар на квітень 2025 року: що потрібно сіяти на городі та в саду
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур — 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 квітня
Квітень – активний місяць для городників та садівників, адже саме в цей період потрібно встигнути висіяти овочі у відкритий ґрунт та теплиці, доглянути за деревами та кущами, а також підготувати ґрунт до майбутнього врожаю. «Зелена садиба» пише, як правильно розподілити час для посіву, обрізки та інших важливих робіт у саду та городі.
Посівний календар на квітень 2025 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24 квітня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 13, 21, 22, 26-28 квітня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 14, 15, 19, 20;
- батат – 1, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24;
- морква, буряк, пастернак – 14, 15, 19, 20;
- редис, редька, ріпа – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 23-25;
- селера, петрушка на корінь – 14-20.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 14, 15, 19, 20;
- цибуля на зелень, шніт – 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;
- часник – 1, 11, 12, 14-20;
- цибуля порей – 1, 11, 12, 14-20.
Овочі:
- томати, фізаліс – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20;
- перець, баклажани – 1, 4, 5, 11, 12, 14, 15, 19, 20;
- огірки – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24;
- броколі, цвітна капуста – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20;
- рання капуста, кейл – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25;
- середня та пізня капуста – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20;
- селера черешкова – 1, 4, 5, 19, 20, 23, 24;
- спаржа – 1, 6-10, 19, 20;
- кабачки, патисони, гарбуз – 1, 4, 5, 11, 12, 19, 20, 23-25;
- баштанні – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20, 23, 24;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 1-3, 11, 12, 19, 20, 29, 30;
- кукурудза – 1, 11, 12, 29, 30;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 1, 4, 5, 11, 12;
- соняшник – 1, 6-8, 11, 12, 29, 30;
- міцелій – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;
- шпинат – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 25;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23, 24;
- мангольд, щавель – 1, 4, 5, 11, 12, 14-18;
- кріп, петрушка, кінза – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25;
- базилік, материнка, розмарин – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20;
- лікарські та чайні культури – 1, 4, 5, 9-12;
- мікрозелень – 1, 4, 5, 11, 12, 14-20, 23-25.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1-5, 14, 15, 19, 20;
- яблуня – 1, 16-20;
- груша, айва – 1, 11, 12, 14, 15, 19, 20;
- абрикос, вишня, слива, персик – 1, 11, 12, 14-20;
- черешня – 1, 6-8;
- волоський горіх, фундук – 1;
- калина, шипшина, горобина – 1, 4, 5, 14-18;
- обліпиха – 1, 4, 5, 16-18;
- глід – 1, 14, 15;
- смородина – 1, 4-8, 14, 15, 19, 20, 25;
- малина, ожина – 1, 4, 5, 14-18;
- аґрус – 1, 4, 5, 14, 15, 19, 20;
- виноград – 14-20.
Декоративні рослини:
- газони та ґрунтопокривні рослини – 4, 5, 9-12, 16-18, 25;
- сидерати – 1, 4, 5, 9, 10, 16-18, 25;
- однорічники – 1, 4, 5, 9-12, 19, 20;
- цибулинні та бульбові – 1-3, 9, 10, 14, 15, 19, 20, 23, 24;
- трав’янисті багаторічники – 1, 4, 5, 9-12;
- хвойні – 9, 10, 16-18;
- живі огорожі – 6-8, 16-18;
- чагарники та дерева – 1, 4-12, 19, 20, 23, 24;
- ліани – 2, 3, 9, 10, 16-18.
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