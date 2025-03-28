Перед висаджуванням бульби варто обпилювати золою

Рання картопля значно поживніша за ту, що зберігається в сховищі протягом зими. З погляду здорового харчування, вона має безперечні переваги. Крім того, ранні сорти картоплі зазвичай вирощуються без використання хімічних засобів, оскільки вони встигають дати врожай до того, як з’являється фітофтороз. Це дає змогу отримати екологічно чисті овочі без застосування пестицидів. Коли і як правильно садити ранню картоплю, пишуть «Вікна».

Коли садити ранню картоплю у 2025 році

Ранню картоплю зазвичай висаджують, коли температура ґрунту на глибині посадки досягне 2-3°C. Щоб прискорити процес прогрівання ґрунту, за кілька днів до посадки ділянку можна накрити чорною плівкою.

В залежності від регіону, терміни посадки можуть змінюватися:

у степових районах посадку можна розпочати наприкінці березня;

у лісостепу – на початку квітня;

на Поліссі – в середині квітня.

Рання картопля не потребує великої площі для вирощування, тому її можна садити згущено, використовуючи схеми 60x20 см або 50x25 см. Глибина посадки варіюється: на легких ґрунтах вона складає 8-10 см, а на важких – 5-6 см. Після посадки корисно покрити ділянку мульчею з паперу, тирси, торфу або перегною, це допоможе підвищити температуру ґрунту і сприятиме швидшому проростанню картоплі.

Як підготувати бульби для посадки

Для того, щоб посадити картоплю раніше, необхідно проростити бульби. Це дозволяє отримати врожай на 2-3 тижні раніше, ніж при висаджуванні непідготовлених бульб.

Найкраще пророщувати бульби в два етапи. Спочатку тримати їх на світлі протягом 20-25 днів (розклавши в ящиках у кілька шарів), а потім ще 7-10 днів – у вологому місці, пересипаючи їх тирсою або перлітом, які потрібно періодично зволожувати. Це сприятиме утворенню міцних паростків довжиною 1,5-2 см.

Щоб прискорити процес появи сходів на 3-5 днів, можна замочити бульби в розчині мінеральних добрив. Для цього в 10 л води розчиніть 400 г суперфосфату і через добу додайте 400 г аміачної селітри та мікродобрива (бор, мідь, цинк, марганець, магній). Бульби замочіть у цьому розчині на годину перед посадкою.

Перед висаджуванням бульби варто обпилювати золою, багатою на корисні мікроелементи. Золу слід розподілити рівномірно, використовуючи 250 г на 50 кг бульб.

Догляд за ранньою картоплею

Догляд за картоплею не відрізняється від звичного процесу. Потрібно прополювати ділянку від бур’янів, в разі необхідності зволожувати ґрунт, а також розпушувати та підгортати рослини для забезпечення їх активного росту.