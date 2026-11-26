Насамперед варто переглянути режим поливання

Білий пухнастий наліт на поверхні ґрунту в горщиках може з’явитися навіть за ретельного догляду за кімнатними рослинами. Найчастіше його поширенню сприяють надмірне поливання, поганий дренаж і висока вологість повітря. Ігнорувати проблему не варто, адже пліснява свідчить про несприятливі умови для рослини. Як покращити стан ґрунту, пише ТСН.

Чому в квіткових горщиках з’являється пліснява

Білий наліт, схожий на пух, зазвичай утворюється через розвиток грибків у вологому ґрунті. Найсприятливіші умови для них виникають тоді, коли рослину надто часто поливають, земля не встигає просихати, а повітря в кімнаті залишається вологим.

Ще однією причиною може бути недостатня циркуляція повітря. Якщо горщик стоїть у затіненому місці, а ґрунт постійно залишається мокрим, ризик появи грибкового нальоту зростає.

Насамперед варто переглянути режим поливання. Дайте верхньому шару землі просохнути й перевірте, чи не застоюється вода в піддоні. Якщо після цього пліснява продовжує з’являтися, зніміть уражений верхній шар ґрунту та за потреби замініть його свіжим субстратом.

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Чотири домашні засоби проти плісняви в горщиках

Для догляду за кімнатними рослинами іноді використовують прості засоби, які є майже в кожному домі. Однак важливо враховувати, що не всі народні методи мають доведену ефективність і деякі з них можуть нашкодити квітам.

Харчова сода. Її іноді застосовують у боротьбі з грибковим нальотом. Проте сода змінює кислотність ґрунту, а надмірна кількість натрію може пошкодити коріння. Тому не варто неконтрольовано розсипати її в горщику або регулярно обприскувати рослину содовим розчином.

Кориця. Цю спецію використовують як домашній засіб проти грибків. Невелику кількість меленої кориці можна спробувати нанести на поверхню ґрунту після видалення ураженого шару. Водночас вона не замінює усунення надмірної вологості, через яку й розвивається пліснява.

Часник. У народних порадах можна зустріти рекомендацію розрізати зубчик часнику на невеликі шматочки та покласти в землю. Однак цей спосіб не гарантує знищення грибка, а залишки часнику можуть почати гнити. Тому краще не залишати їх у горщику надовго.

Кавова гуща. Її іноді використовують як натуральне підживлення для рослин. Проте додавати кавову гущу до ґрунту з пліснявою не варто: вона може затримувати вологу й створювати сприятливі умови для подальшого розвитку грибків.

Як обробити ґрунт і запобігти повторній появі плісняви

Якщо пліснява охопила значну частину поверхні землі, найпростіше обережно зняти верхній шар разом із нальотом. Якщо грибок проник глибше, а ґрунт має затхлий запах або довго залишається мокрим, рослину краще пересадити в чистий горщик зі свіжим субстратом.

Може допомогти термічна обробка землі: ґрунт розкладають на деку та прогрівають у духовці приблизно за температури 90 °C протягом 30 хвилин, періодично перемішуючи. Такий спосіб може зменшити кількість грибків і деяких шкідників, але підходить не для будь-якого субстрату. Для звичайного догляду за кімнатними квітами безпечніше використовувати свіжий ґрунт, призначений для відповідного виду рослин.