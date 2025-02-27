Посівний календар на березень 2025: що і коли сіяти на городі і в саду
Посівний календар на березень 2025 допоможе садівникам спланувати роботи в саду та ефективно організувати весь процес. Березень – місяць активного сезону для садівників, коли важливо не пропустити оптимальні моменти для посіву і догляду за рослинами. Розсада вже підростає, а для деяких культур пора висівати насіння в ґрунт. «Зелена садиба» пише, як правильно розподілити час для посіву, обрізки та інших важливих робіт у саду.
Посівний календар на березень 2025 року
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4, 5, 8, 9, 15-24 березня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1, 25, 26, 28-30 березня.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 15-19, 22-24;
- батат – 4, 5, 12, 13, 17-19, 22-24, 27, 31;
- морква, буряк, пастернак – 4, 5, 15-19, 22-24, 31;
- редис, редька, ріпа – 2-5, 8, 9, 15-19, 22-24, 27, 31;
- селера, петрушка на корінь – 4, 5, 15-24, 31.
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 15-19, 22-24;
- цибуля на зелень, шніт – 2, 3, 8, 9, 15-24, 31;
- часник – 4, 5, 15-24, 31;
- цибуля порей – 4, 5, 15-24, 31.
Овочі:
- томати, фізаліс – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;
- перець, баклажани – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;
- огірки – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 27, 31;
- броколі, цвітна капуста – 4, 5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;
- середня та пізня капуста – 4, 5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;
- рання капуста, кейл – 2-5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;
- селера черешкова – 4, 5, 8, 9, 22-24, 27, 31;
- спаржа – 4, 5, 10-13, 22-24, 31;
- кабачки, патисони, гарбуз – 2-5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 27, 31;
- баштанні – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 27, 31;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 4-7, 15, 16, 22-24, 31;
- соняшник – 10, 11, 15, 16;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4, 5, 8, 9, 31;
- кукурудза – 15, 16;
- міцелій – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31.
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;
- шпинат – 2-5, 8, 9, 15-24, 31;
- рукола, крес, листова гірчиця – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;
- мангольд, щавель – 4, 5, 8, 9, 15-24;
- кріп, петрушка, кінза – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави – 4, 5, 8, 9, 15-24, 31;
- лікарські та чайні культури – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- мікрозелень – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31.
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 4-9, 17-19, 22-24, 31;
- яблуня – 4, 5, 20-24, 31;
- груша, айва – 4, 5, 15-19, 22-24, 31;
- абрикос, вишня, слива, персик – 4, 5, 15-24, 31;
- черешня – 4, 5, 10, 11, 31;
- волоський горіх, фундук – 4, 5, 31;
- калина, шипшина, горобина – 4, 5, 8, 9, 20, 21, 31;
- обліпиха – 4, 5, 8, 9, 20, 21, 31;
- глід – 4, 5, 17-19, 31;
- смородина – 2-5, 8-11, 17-19, 22-24, 31;
- малина, ожина – 4-9, 17-19;
- аґрус – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;
- виноград – 17-24.
Декоративні рослини:
- газон та ґрунтопокривні рослини – 2, 3, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 20, 21;
- сидерати – 2-5, 8, 9, 12, 13, 20, 21, 31;
- однорічники – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22-24, 31;
- цибулинні та бульбові – 4-7, 12, 13, 17-19, 22-24, 27, 31;
- трав’янисті багаторічники – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;
- хвойні – 12, 13, 20, 21;
- живі огорожі – 10, 11, 20, 21;
- чагарники та дерева – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 15, 16, 22-24, 27, 31;
- ліани – 6, 7, 12, 13, 20, 21.