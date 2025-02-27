Березень – місяць активного сезону для садівників

Посівний календар на березень 2025 допоможе садівникам спланувати роботи в саду та ефективно організувати весь процес. Березень – місяць активного сезону для садівників, коли важливо не пропустити оптимальні моменти для посіву і догляду за рослинами. Розсада вже підростає, а для деяких культур пора висівати насіння в ґрунт. «Зелена садиба» пише, як правильно розподілити час для посіву, обрізки та інших важливих робіт у саду.

Посівний календар на березень 2025 року

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 4, 5, 8, 9, 15-24 березня. Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 1, 25, 26, 28-30 березня.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 15-19, 22-24;

батат – 4, 5, 12, 13, 17-19, 22-24, 27, 31;

морква, буряк, пастернак – 4, 5, 15-19, 22-24, 31;

редис, редька, ріпа – 2-5, 8, 9, 15-19, 22-24, 27, 31;

селера, петрушка на корінь – 4, 5, 15-24, 31.

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 15-19, 22-24;

цибуля на зелень, шніт – 2, 3, 8, 9, 15-24, 31;

часник – 4, 5, 15-24, 31;

цибуля порей – 4, 5, 15-24, 31.

Овочі:

томати, фізаліс – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;

перець, баклажани – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;

огірки – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 27, 31;

броколі, цвітна капуста – 4, 5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;

середня та пізня капуста – 4, 5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;

рання капуста, кейл – 2-5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 31;

селера черешкова – 4, 5, 8, 9, 22-24, 27, 31;

спаржа – 4, 5, 10-13, 22-24, 31;

кабачки, патисони, гарбуз – 2-5, 8, 9, 15, 16, 22-24, 27, 31;

баштанні – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 27, 31;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 4-7, 15, 16, 22-24, 31;

соняшник – 10, 11, 15, 16;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4, 5, 8, 9, 31;

кукурудза – 15, 16;

міцелій – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31.

Зелень та трави:

салати, цикорій – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;

шпинат – 2-5, 8, 9, 15-24, 31;

рукола, крес, листова гірчиця – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;

мангольд, щавель – 4, 5, 8, 9, 15-24;

кріп, петрушка, кінза – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31;

базилік, материнка, розмарин та інші трави – 4, 5, 8, 9, 15-24, 31;

лікарські та чайні культури – 4, 5, 8, 9, 12, 13, 31;

мікрозелень – 2-5, 8, 9, 15-24, 27, 31.

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 4-9, 17-19, 22-24, 31;

яблуня – 4, 5, 20-24, 31;

груша, айва – 4, 5, 15-19, 22-24, 31;

абрикос, вишня, слива, персик – 4, 5, 15-24, 31;

черешня – 4, 5, 10, 11, 31;

волоський горіх, фундук – 4, 5, 31;

калина, шипшина, горобина – 4, 5, 8, 9, 20, 21, 31;

обліпиха – 4, 5, 8, 9, 20, 21, 31;

глід – 4, 5, 17-19, 31;

смородина – 2-5, 8-11, 17-19, 22-24, 31;

малина, ожина – 4-9, 17-19;

аґрус – 4, 5, 8, 9, 17-19, 22-24, 31;

виноград – 17-24.

Декоративні рослини: