Азотне живлення потребує комплексного підходу

З початком активної вегетації важливо доповнити азотне живлення озимих культур додатковими компонентами, які підвищують його ефективність. Правильне внесення макро- та мікроелементів дозволяє оптимізувати засвоєння азоту, особливо у випадках дефіциту вологи після малосніжної зими. Про комплексний підхід до азотного підживлення навесні детальніше пише Grow.How.

Від чого залежить ефективність азотних добрив

Азотне живлення потребує комплексного підходу. Ефективність азотних добрив значною мірою залежить від їх балансу з іншими поживними речовинами. Нестача опадів у зимовий період може спричинити весняну посуху, що ускладнить поглинання добрив. В таких умовах варто застосовувати позакореневе підживлення, яке допомагає підтримати рослини у хорошому стані навіть за обмеженої кількості ґрунтової вологи.

Цієї весни озимі культури потребують активної регенерації, оскільки тепла осінь і зима призвели до витрати значної частини поживних речовин. До того ж лютий приніс різке похолодання, яке пошкодило рослини.

Чим доповнити азотне підживлення

Експерти радять не чекати на дощі, а доповнювати азотне живлення озимих культур листовими підживленнями. Це забезпечить рослини необхідними макро- та мікроелементами в той період, коли вони особливо потребують підтримки.

Що додати до азотного живлення для різних культур:

для зернових:

мідь: покращує засвоєння азоту, підвищуючи його ефективність;

марганець: сприяє розвитку кореневої системи, що допомагає рослинам краще засвоювати поживні речовини.

Фахівці рекомендують вносити ці мікроелементи на стадії кущіння або разом із першим фунгіцидним обробітком у фазі виходу в трубку.

для ріпаку:

бор: ключовий елемент для ріпаку, необхідний для розвитку квіткових бруньок та формування стручків;

марганець: покращує стійкість до стресових умов;

молібден: відіграє важливу роль у метаболізмі азоту, сприяючи його ефективному використанню.

При використанні бору у сумішах важливо враховувати сумісність з іншими засобами захисту рослин. Бор може підвищувати pH робочого розчину, що може знизити ефективність фунгіцидів та інсектицидів.

Експерти радять додавати бор у суміш в останню чергу, щоб мінімізувати час між його внесенням та обробкою поля. Також важливо використовувати перевірені мікродобрива та якісні засоби захисту, щоб уникнути небажаних реакцій між компонентами.