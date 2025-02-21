Одним із ключових факторів вирощення розсади є підготовка ґрунту

Якість і сила вашої розсади прямо впливатимуть на майбутній урожай. Одним із ключових факторів є підготовка ґрунту, і тут у вас є вибір: зробити суміш самостійно або ж придбати готовий субстрат. Кожен варіант має свої переваги, тому варто розглянути їх детальніше перед тим, як прийняти остаточне рішення. Детальніше про це пише «Кліома сервіс».

Як підготувати ґрунт для розсади помідорів власноруч

Підготовка ґрунту для розсади помідорів починається ще восени, коли необхідно зібрати землю та інші компоненти. Зазвичай для таких сумішей використовують дернову землю, компост і торф. Ось кілька популярних рецептів:

Змішайте одну частину піску і дві частини дернової землі з торфом. До готової суміші, придбаної в магазині, додайте 16 частин торфу, 3 літри річкового піску, 1 частину коровʼяку та 4 частини дернової землі. Куплену землю для помідорів можна змішати з ґрунтом, що залишився після вирощування цибулі, капусти або моркви. Такий ґрунт треба обовʼязково дезінфікувати. Ще один варіант: змішайте дві частини городньої землі і перегною з однією частиною річкового піску.

Готуючи суміш, пам'ятайте, що не можна використовувати свіжий гній або не перепріле листя, оскільки ці компоненти можуть призвести до загнивання і спалити коріння молодих рослин.

Як правильно дезінфікувати землю

Якщо ви берете ґрунт із вашого городу, перед використанням обовʼязково проведіть його дезінфекцію. Є кілька способів:

біофунгіциди : найпростіший спосіб обробки ґрунту;

: найпростіший спосіб обробки ґрунту; обробка в духовці : засипте землю на деко і поставте в розігріту до 70°C духовку на пів години;

: засипте землю на деко і поставте в розігріту до 70°C духовку на пів години; пропарювання : тримайте землю на друшляк над водяною банею близько 8 хвилин;

: тримайте землю на друшляк над водяною банею близько 8 хвилин; проморожування: виносьте землю на холод при температурі нижче -15°C на 2-3 дні, а потім переміщуйте її в тепле приміщення на кілька днів. Повторіть процес кілька разів.

Ці методи допоможуть вбити шкідливі мікроорганізми та знизити ризик хвороб у майбутньому.

Готові субстрати для помідорів

Якщо у вас немає часу чи бажання готувати суміш самостійно, завжди можна придбати готовий субстрат. Для вирощування помідорів важливо, щоб ґрунт мав кислотність pH 5,5 – 7. Якщо кислотність нижча, в ґрунт потрібно додати крейду або доломітове борошно.

При виборі готового субстрату звертайте увагу на такі ознаки як:

консистенція : ґрунт не повинен бути занадто щільним або липким;

: ґрунт не повинен бути занадто щільним або липким; вологість : він не має бути занадто сухим або вологим;

: він не має бути занадто сухим або вологим; наявність плісняви : якщо вона є, це свідчить про неправильне зберігання субстрату;

: якщо вона є, це свідчить про неправильне зберігання субстрату; чистота: у доброму ґрунті не повинно бути рослинних залишків або надмірного вмісту піску.

Який субстрат вибрати для помідорів

Якщо ви шукаєте надійний субстрат для вирощування помідорів, зверніть увагу на субстрат «Remix». Він містить різні види торфу, має кислотність 5.5-6.5 pH і підходить для більшості овочів, не лише для помідорів. Його можна придбати в упаковках по 70, 250 л або на палеті об'ємом 5000 л.