У лютому 2025 року багато сприятливих днів для посіву розсади овочів

Лютий – це місяць, коли зима поступово відступає, і природа починає пробуджуватися від холодного сну. Для садівників і городників це час, коли варто активно підготуватися до нового сезону. Саме в цей період потрібно зібратися з силами і спланувати майбутні посадки, адже початок року – це найкращий час для того, щоб забезпечити собі багатий урожай. Ключовим помічником у такій підготовці стає посівний календар, який допоможе визначити найбільш сприятливі дні для посіву різних культур. Детальніше про сприятливі дні для посіву розсади у лютому пишe «Зелена садиба».

Сприятливі дні для посіву та посадки рослин у лютому 2025

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого. Несприятливих днів для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин менше: 12, 25-28 лютого.

Коренеплоди:

картопля, топінамбур – 16-20, 23, 24;

морква, буряк, пастернак – 16-20, 23, 24;

батат – 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;

редис, редька, ріпа – 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

селера, петрушка на корінь – 16-24;

Цибулеві:

цибуля ріпчаста – 16-20, 23, 24;

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-3, 9, 10, 16-24;

часник – 4, 5, 16-24;

цибуля порей – 4, 5, 16-24;

Овочі:

томати, фізаліс – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

перець, баклажани – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

огірки – 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

броколі, цвітна капуста – 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

середня та пізня капуста – 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

рання, кейл та інша листова капуста – 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;

селера черешкова – 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;

спаржа – 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;

кабачки, патисони – 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;

гарбуз – 9, 10, 23, 24;

баштанні – 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 4-8, 16, 17, 23, 24;

зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4, 5, 9, 10;

соняшник – 1, 11, 16, 17;

міцелій – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1-5, 9, 10, 16-24;

шпинат – 2-5, 9, 10, 16-24;

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;

мангольд, щавель – 4, 5, 9, 10, 16-22;

кріп, петрушка, кінза – 1-5, 9, 10, 16-24;

базилік, материнка, розмарин та інші трави – 4, 5, 9, 10, 16-22;

лікарські та чайні культури – 4, 5, 9, 10, 13-17;

мікрозелень – 1-5, 9, 10, 16-24;

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;

яблуня – 4, 5, 21-24;

груша, айва – 4, 5, 16-20, 23, 24;

абрикос, вишня, слива, персик – 4, 5, 16-24;

черешня – 4, 5 - 11;

волоський горіх, фундук – 4, 5;

глід – 4, 5, 18-20;

смородина – 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;

малина, ожина – 4-10, 18-20;

аґрус – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;

калина, шипшина, горобина – 4, 5, 9, 10, 21, 22;

обліпиха – 4, 5, 9, 10, 21, 22;

виноград – 18-24;

Декоративні рослини: