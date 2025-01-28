Посівний календар на лютий 2025: найкращий час для посадки розсади
Лютий – це місяць, коли зима поступово відступає, і природа починає пробуджуватися від холодного сну. Для садівників і городників це час, коли варто активно підготуватися до нового сезону. Саме в цей період потрібно зібратися з силами і спланувати майбутні посадки, адже початок року – це найкращий час для того, щоб забезпечити собі багатий урожай. Ключовим помічником у такій підготовці стає посівний календар, який допоможе визначити найбільш сприятливі дні для посіву різних культур. Детальніше про сприятливі дні для посіву розсади у лютому пишe «Зелена садиба».
Сприятливі дні для посіву та посадки рослин у лютому 2025
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур: 1, 4, 5, 8-10, 15-24 лютого. Несприятливих днів для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин менше: 12, 25-28 лютого.
Коренеплоди:
- картопля, топінамбур – 16-20, 23, 24;
- морква, буряк, пастернак – 16-20, 23, 24;
- батат – 1, 4, 5, 13, 14, 18-20, 23, 24;
- редис, редька, ріпа – 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- селера, петрушка на корінь – 16-24;
Цибулеві:
- цибуля ріпчаста – 16-20, 23, 24;
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1-3, 9, 10, 16-24;
- часник – 4, 5, 16-24;
- цибуля порей – 4, 5, 16-24;
Овочі:
- томати, фізаліс – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- перець, баклажани – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- огірки – 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- броколі, цвітна капуста – 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- середня та пізня капуста – 4, 5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- рання, кейл та інша листова капуста – 1-5, 9, 10, 16-20, 23, 24;
- селера черешкова – 1, 4, 5, 9, 10, 23, 24;
- спаржа – 4, 5, 11, 13-15, 23, 24;
- кабачки, патисони – 1-5, 9, 10, 16, 17, 23, 24;
- гарбуз – 9, 10, 23, 24;
- баштанні – 1, 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- стручкові (квасоля, горох, сочевиця, нут) – 4-8, 16, 17, 23, 24;
- зернові (пшениця, овес, ячмінь, жито) – 4, 5, 9, 10;
- соняшник – 1, 11, 16, 17;
- міцелій – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1-5, 9, 10, 16-24;
- шпинат – 2-5, 9, 10, 16-24;
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 9, 10, 16-24;
- мангольд, щавель – 4, 5, 9, 10, 16-22;
- кріп, петрушка, кінза – 1-5, 9, 10, 16-24;
- базилік, материнка, розмарин та інші трави – 4, 5, 9, 10, 16-22;
- лікарські та чайні культури – 4, 5, 9, 10, 13-17;
- мікрозелень – 1-5, 9, 10, 16-24;
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 4-8, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- яблуня – 4, 5, 21-24;
- груша, айва – 4, 5, 16-20, 23, 24;
- абрикос, вишня, слива, персик – 4, 5, 16-24;
- черешня – 4, 5 - 11;
- волоський горіх, фундук – 4, 5;
- глід – 4, 5, 18-20;
- смородина – 2-5, 9-11, 18-20, 23, 24;
- малина, ожина – 4-10, 18-20;
- аґрус – 4, 5, 9, 10, 18-20, 23, 24;
- калина, шипшина, горобина – 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- обліпиха – 4, 5, 9, 10, 21, 22;
- виноград – 18-24;
Декоративні рослини:
- однорічники – 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- цибулинні та бульбові – 1, 4-8, 13-15, 18-20, 23, 24;
- трав’янисті багаторічники – 4, 5, 9, 10, 13-17;
- хвойні – 13-15, 21, 22;
- живі огорожі – 11, 21, 22;
- чагарники та дерева – 1, 4, 5, 9, 10, 13-17, 23, 24;
- ліани – 6-8, 13-15, 21, 22;
- крупноміри – 9-11, 21, 22;
- сидерати – 2-5, 9, 10, 13-15, 21, 22.