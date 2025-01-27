Однією з найпоширеніших помилок є використання пластикових стаканчиків

Вибір правильних ємностей для вирощування рослин може значно вплинути на їх подальший розвиток. Якщо помилитись з контейнерами, можна не лише сповільнити ріст, а й створити ризик для здоров’я розсади. Чому варто уникати деяких популярних ємностей і на чому краще зосередитись, щоб отримати здорові і міцні рослини, пишуть «Новини. Live».

Однією з найпоширеніших помилок є використання пластикових стаканчиків з-під йогурту чи сметани для посіву розсади. Хоча такі ємності часто здаються зручними через свою доступність, вони можуть суттєво нашкодити вашим рослинам. На дні таких стаканчиків відсутній дренаж, а це створює ідеальні умови для застою води. Перелив може призвести до гниття коренів, що в результаті сильно пригнічує рослини або навіть призводить до їх загибелі.

Також проблема криється в залишках молочнокислих бактерій, які можуть залишатися на стінках пластикових контейнерів. Навіть після ретельного миття не завжди вдається повністю позбутися від них, що негативно позначається на кореневій системі рослин. Мікроорганізми можуть сприяти розвитку різних хвороб, які в подальшому ускладнять розвиток розсади.

Натомість для вирощування розсади варто обирати спеціалізовані контейнери, які забезпечують належні умови для здорового розвитку кореневої системи. Ємності для розсади повинні мати висоту до 15 см, щоб коріння мало достатньо місця для розвитку, але й не було занадто глибоко, що може ускладнити доступ повітря. Дуже важливо також подбати про дренаж – на дно контейнера обов’язково потрібно покласти керамзит, гальку або дрібні камінці, щоб вода не застоювалась і коріння не загнивало.

І, звісно, не менш важливий вибір ґрунту. Краще використовувати легкий, повітропроникний торф, змішаний з піском і перегноєм. Торф сам по собі не містить достатньо поживних речовин, тому перед використанням його слід підживити спеціальними добривами з мікроелементами, щоб забезпечити рослинам необхідне харчування.

Крім цього, можна скористатися спеціальними торф’яними таблетками або касетами, що забезпечують ще більший комфорт для коренів завдяки своєму природному складу і хорошому дренажу. Важливо пам’ятати, що правильний вибір ємностей і ґрунту – це перший крок до того, щоб ваша розсада була міцною і здоровою, готовою до пересадки в ґрунт або подальшого вирощування.