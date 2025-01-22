Ідеальна суміш для перцю та баклажанів має бути легка, родюча та добре зберігати вологу

Гарна розсада перцю та баклажанів починається з правильно підготовленої ґрунтосуміші. Хоча в магазинах можна знайти готові варіанти, приготувати її власноруч не тільки дешевше, але й набагато ефективніше. Як зробити правильну суміш, пише «Господа».

Основні інгредієнти для ґрунтосуміші

Ідеальна суміш для перцю та баклажанів має бути легка, родюча та добре зберігати вологу. Щоб приготувати її, змішайте 2 частини листової землі (її можна взяти з лісу чи лісопосадки), 1 частину універсального ґрунту, а також 1/2 частини напіврозкладеної тирси. Тирса повинна бути коричневого кольору, щоб уникнути надмірної кислотності. Інший варіант – це змішати торф, дернову землю та перегній у пропорціях 2:5:3.

Важливість знезараження ґрунту

Якщо ви використовуєте землю з грядок, слід бути обережними, адже вона може містити шкідників чи збудників хвороб. Тому ґрунтосуміш потрібно обов’язково знезаражувати. Кращий спосіб – пропарювання. Для цього налийте воду в каструлю або металеве відро, покладіть на дно перевернуту миску та встановіть сітку, наповнену ґрунтом. Пропарюйте суміш під кришкою на слабкому вогні протягом 40 хвилин.

Підживлення та добрива

Після пропарювання ґрунт має охолонути. Тоді додайте добрива для підвищення родючості. Для розсади перцю і баклажанів на кожне відро ґрунту потрібно додати 1/2 склянки деревного попелу, 1 столову ложку мінерального добрива (наприклад, нітрофоски чи кеміри універсал) і 1 столову ложку доломітового борошна. Це забезпечить рослини необхідними мікроелементами для росту та розвитку.