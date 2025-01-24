Ця саморобка – чудовий варіант для кожного садівника чи городника

Якщо ви хочете полегшити процес посадки насіння та зробити його більш ефективним, виготовіть зручний інструмент зі старих граблів та шланга. Це надзвичайно простий і корисний спосіб, який допоможе вам створювати рівні борозди для посіву без зайвих зусиль. Як його правильно сконструювати, пишуть «Добрі новини».

Для цього вам знадобляться лише кілька підручних матеріалів, які, ймовірно, давно лежать без діла. Почніть із шланга – він має бути жорстким, щоб конструкція була надійною та стійкою. Вставте один кінець шланга у штир граблів, відступивши від кінця штиря приблизно 5 см. Зробіть мітку маркером і відріжте шланг на потрібну довжину. Далі наріжте кілька однакових відрізків шланга для подальшої роботи.

Якщо діаметр трубочок шланга більший за діаметр штирів граблів, використовуйте тонкі гілочки. Наріжте їх на маленькі палички і вставте між штирем і трубочкою, щоб забезпечити щільне прилягання. Трубочки потрібно осадити до кінця, залишаючи інтервал через кожен штир. Так ви створите міцну й ефективну конструкцію, яка працюватиме без збоїв.

Тепер залишилося встановити готову конструкцію на граблі. Для цього закріпіть її саморізами і ваш інструмент готовий до використання. Це пристосування допоможе вам швидко і зручно створювати рівні борозенки для посіву насіння. З таким інвентарем робота, яка раніше забирала багато часу та зусиль, стане набагато простішою і швидшою.