Посівний календар на січень 2025: сприятливі дні для посіву та посадки рослин
Важливо враховувати сприятливі дні для різних видів робіт, щоб забезпечити хороший результат
Січень – час, коли садівники та городники починають планувати майбутній сезон. Це місяць, коли можна підготуватися до посадки деяких культур та посіву насіння в домашніх умовах. Однак важливо враховувати сприятливі дні для різних видів робіт, щоб забезпечити хороший результат. «Зелена садиба» опублікувала посівний календар на січень 2025 року з рекомендаціями щодо найкращих днів для посіву та посадки рослин.
Посівний календар на 2025 рік
Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31 січня.
Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 2, 3, 14, 28-30 січня.
Коренеплоди:
- редис – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27
- цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31
- часник – 1, 8, 9, 19-27, 31
- цибуля порей – 1, 8, 9, 19-27
- батат – 1, 8, 9, 19-27, 31
Овочі:
- томати – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27
- перець, баклажани – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27
- огірки – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 31
- броколі, цвітна капуста – 1, 8, 9, 12, 13, 19-21, 27
- рання капуста, кейл – 1, 4-9, 12, 13, 19-21, 27, 31
- середня та пізня капуста – 1, 8, 9, 12, 13, 27
- горох та інші стручкові – 1, 8, 9, 19-21, 27
- селера черешкова – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 27, 31
- спаржа – 1, 8, 9, 15-18, 27, 31
- кабачки, гарбузи та баштанні – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 27, 31
- міцелій грибів – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27
Зелень та трави:
- салати, цикорій – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31
- шпинат – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31
- рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31
- мангольд, щавель – 8, 9, 12, 13, 19-27
- кріп, петрушка, кінза – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31
- базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27
- лікарські та чайні культури – 1, 8, 9, 12, 13, 15-21, 19-27
- мікрозелень – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31
Ягідно-плодовий сад:
- суниця та полуниця – 1, 8-13, 27
Декоративні рослини:
- однорічники – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17-21, 27, 31
- цибулинні та бульбові – 1, 4, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 27, 31
- трав’янисті багаторічники – 1, 8, 9, 12, 13, 15-18, 27, 31
- хвойні – 8, 9, 12, 13, 15-18, 24-27
- ліани – 1, 8-13, 15-18, 24-27, 31
- крупноміри – 8, 9, 12, 13, 15-18, 24-27
- сидерати в теплиці – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 17, 18, 27, 31.
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