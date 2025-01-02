Важливо враховувати сприятливі дні для різних видів робіт, щоб забезпечити хороший результат

Січень – час, коли садівники та городники починають планувати майбутній сезон. Це місяць, коли можна підготуватися до посадки деяких культур та посіву насіння в домашніх умовах. Однак важливо враховувати сприятливі дні для різних видів робіт, щоб забезпечити хороший результат. «Зелена садиба» опублікувала посівний календар на січень 2025 року з рекомендаціями щодо найкращих днів для посіву та посадки рослин.

Посівний календар на 2025 рік

Загалом сприятливі дні для посіву/посадки овочевих культур – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31 січня.

Несприятливі дні для посіву, посадки та пересадки будь-яких рослин – 2, 3, 14, 28-30 січня.

Коренеплоди:

редис – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27

цибуля на зелень, шніт-цибуля – 1, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31

часник – 1, 8, 9, 19-27, 31

цибуля порей – 1, 8, 9, 19-27

батат – 1, 8, 9, 19-27, 31

Овочі:

томати – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27

перець, баклажани – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27

огірки – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27, 31

броколі, цвітна капуста – 1, 8, 9, 12, 13, 19-21, 27

рання капуста, кейл – 1, 4-9, 12, 13, 19-21, 27, 31

середня та пізня капуста – 1, 8, 9, 12, 13, 27

горох та інші стручкові – 1, 8, 9, 19-21, 27

селера черешкова – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 27, 31

спаржа – 1, 8, 9, 15-18, 27, 31

кабачки, гарбузи та баштанні – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 27, 31

міцелій грибів – 1, 8, 9, 12, 13, 22, 23, 27

Зелень та трави:

салати, цикорій – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31

шпинат – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31

рукола, крес, листова гірчиця – 1, 4, 5, 8, 9, 12, 13, 19-27, 31

мангольд, щавель – 8, 9, 12, 13, 19-27

кріп, петрушка, кінза – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31

базилік, материнка, розмарин та інші пряні трави – 1, 8, 9, 12, 13, 19-27

лікарські та чайні культури – 1, 8, 9, 12, 13, 15-21, 19-27

мікрозелень – 1, 4-9, 12, 13, 19-27, 31

Ягідно-плодовий сад:

суниця та полуниця – 1, 8-13, 27

Декоративні рослини: