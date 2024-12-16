Кущі полуниці мають особливу перевагу перед іншими плодовими завдяки своїй компактності та невибагливості

Домашнє садівництво набуває все більшої популярності. Кущі полуниці мають особливу перевагу перед іншими плодовими завдяки своїй компактності та невибагливості. Вони не потребують великої кількості грунту, що дозволяє вирощувати їх на балконі чи лоджії з ярусним розташуванням. Також вирощування полуниці на балконі не потребує великих витрат, окрім як на насіння чи розсаду, грунтову суміш, добрива та контейнери. Коли починати вирощувати полуницю і як правильно це зробити, пише «Флористікс».

Посів ремонтантної полуниці

Можна придбати саджанці ремонтантної полуниці в розсаднику або в садовому павільйоні, а можна купити насіння й виростити з нього розсаду самостійно. Однак вирощування ремонтантної полуниці з насіння передбачає, що вологість ґрунту для посіву має бути в межах 70-80 %. Аби цього досягти, потрібно в 1 кг сухого субстрату (легкої перегнійної землі або універсального ґрунту) влити 700-800 мл води і ретельно перемішати цей склад, щоб не залишалося грудок.

Потім зволоженим субстратом наповнюють посудини діаметром 10-15 см, залишаючи вільними 3 см до краю. По поверхні субстрату розкладають насіння ремонтантної полуниці й присипають їх тонким шаром сухого субстрату або піску, після чого злегка обприскують посіви з дрібнодисперсного розпилювача, накривають плівкою або склом і ставлять у тепле, світле місце. Проводять посів у середній смузі в кінці лютого або на початку березня, а в більш теплих районах на 2-3 тижні раніше.

Догляд за розсадою ремонтантної полуниці

До появи сіянців ґрунт із посівами утримують у злегка вологому стані. Якщо температуру в приміщенні підтримувати на рівні 18-20 ºC, сходи можуть з'явитися вже за 10-15 днів. Тільки-но це відбудеться, перенесіть посуд із паростками на підвіконня добре освітленого вікна, а якщо це важко, організуйте сіянцям, щоб вони не витягувалися, додаткове освітлення. На цьому етапі розсада потребує регулярного провітрювання.

Ремонтантна полуниця взимку

Із настанням холодів полив полуниці поступово скорочують, проводять її санітарне обрізування, якщо є впевненість, що обрізати ремонтантну полуницю слід саме восени, здійснюють профілактичну обробку від хвороб і шкідників.