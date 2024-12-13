Навіть у квартирі можна виростити здорову рослину з кісточки, яка буде регулярно цвісти і плодоносити

Навіть у квартирі можна виростити здорову рослину з кісточки, яка буде регулярно цвісти і плодоносити. Звісно, цитрусові не виростуть великими деревами в домашніх умовах, але навіть у невеликому зимовому саду чи квартирі можна виростити здорову рослину з кісточки, яка буде радувати вас своїм цвітінням та врожаєм. Які саме цитрусові можна виростити і як це зробити, пише Ukr.Media.

Як виростити лимон

Отримати лимонне деревце в домашніх умовах можна за допомогою вкорінення живців або щепленням сортових пагонів, але набагато цікавіше вирощувати його самотужки прямо з кісточки. Для цього з свіжого зрілого лимона виберіть найбільші товсті кісточки і, промивши їх у проточній воді, закладіть у вологу тканину на 2-3 дні (так їм буде легше прорости). Деякі додатково обробляють насіння цитрусових перед посадкою стимулятором росту.

Після цього сміливо висаджуйте кісточки в індивідуальні горщики з дренажем і добре зволоженим ґрунтом на глибину близько 3 см і на перший час влаштуйте їм міні-тепличку з плівки або денця пластикової пляшки. Ґрунт для лимона можна скласти самостійно (1 частина піску, 2 частини лісової землі і 2 частини перегною), а можна придбати в садовому магазині спеціальний ґрунт для цитрусових.

Плодоношення починається на 3-й рік після вкорінення живців або на 6-8-й рік після посадки лимона кісточкою. Цвіте домашній лимон зазвичай двічі в рік: у березні-квітні і в жовтні. У цей час важливо не перегріти – температура не повинна перевищувати 18-20°C. Плоди дозрівають через 8-9 місяців в період з листопада по травень. Всі ці дати приблизні, тому що багато чого залежить від мікроклімату у вашій окремо взятій квартирі.

Взимку лимонні рослини краще виставляти в приміщення з температурою 4-5°C, за якої вони перебувають у стані спокою.

Як виростити апельсин

Технологія вирощування апельсина в домашніх умовах мало чим відрізняється від лимону: насіння зі стиглого плоду промивають, замочують у теплій воді, висаджують у горщики, влаштовують парниковий ефект. Ґрунт для апельсина підійде такого ж складу, полив настільки частий, добрива використовують ті ж.

Апельсину, на відміну від лимону, потрібно більше світла і тепла. Для хорошого самопочуття (особливо в період цвітіння) йому потрібно сонячне місце і не менш 22-26°C. Взимку полив скорочують до 1-2 разів на місяць, а сам горщик з апельсином поміщають в приміщенні при температурі не вище 12-15°C.

Через 5-10 років, залежно від умов, домашнє апельсинове дерево дасть плоди, але це будуть «дички», швидше за все, не найвдаліші за смаком. Щоб отримати по-справжньому смачні апельсини, доведеться прищепити на вашу рослину прищепу, взяту від молодої гілки сортового плодоносного дерева.

Як виростити мандарин

Відбір якісного насіння зі стиглого плоду, їх замочування у воді або гідрогелі, висадка в родючий зволожений ґрунт і міні-тепличка на перший час – етапи пророщування мандаринового насіння не відрізняються лимону і апельсину.

Перші сходи з'являться на 3-4 тиждень, а для подальшого зростання мандарину знадобиться гарне зволоження ґрунту і повітря, підживлення, світло і тепло, а взимку період спокою.

Щоб захистити цитрусові від шкідників, листя промивають розчином препарату «Фітоверм». Зазвичай, процедуру повторюють ще два рази, роблячи між кожною тижневу перерву.

Мандарин з кісточки починає плодоносити через 4-5 років, і смак мандаринок буде відрізнятися від материнської рослини, причому незрозуміло, в яку сторону. Так що для гарантованого отримання по-справжньому смачних плодів, як і у випадку з апельсином, знадобиться прищеплювати домашню рослину.

Як виростити грейпфрут

Кісточки грейпфрута навіть замочування не вимагають, відразу після вилучення з стиглого здорового плоду їх можна сіяти у зволожений ґрунт, заглибивши на 2-3 см. Накрийте горщик половиною пластикової пляшки або плівкою, щоб швидше з'явилися сходи, і поставте на теплий і світлий підвіконня (але без прямих сонячних променів).

Важливо не допускати пересихання ґрунту, інакше грейпфрут може перестати розвиватися. Якщо все зроблено правильно, через 2-3 тижні з'являться перші паростки. Поступово привчайте їх до життя без укриття, підсипайте ґрунт, а коли рослини досягнуть висоти приблизно 10 см, пересадіть їх у більш об'ємний горщик.

Догляд за грейпфрутом стандартний, як і для інших цитрусових – своєчасний полив і підживлення, профілактична обробка від шкідників, за потреби формування крони, а також забезпечення періоду зимового спокою.

Як виростити помело

На відміну від вищеописаних цитрусових, насіння помело мало дістати зі стиглого плоду і промити у воді. Для гарного проростання їх потрібно також піддати холодовій стратифікації – обсушити і, помістивши у вологий пісок або тканину, потримати в холодильнику близько 2 місяців. Така холодна стратифікація прискорює проростання насіння і позитивно вплине на розвиток сіянців.

Далі кісточки висаджують на глибину до 3 см, створіть невеликий парник з допомогою плівки або пластикової пляшки. Стежте, щоб ґрунт не пересихав. Молоді помело потрібно притіняти від сонячних променів і захищати від протягів. Двічі на тиждень обприскуйте сіянці теплою водою. Як підгодівлю можна вибрати будь-яке комплексне добриво для квіткових рослин.

Добре доглянуте деревце при достатній температурі і вологості повітря буде красиво цвісти, а через 8-10 років набере сил і для плодоношення.