Буде рости, як на дріжджах: чим підживити різдвяник
Квітникарі поділилися, що різдвяник найкраще росте з певним підживленням
Різдвяник здатен рости так швидко, що його розміри можуть вас здивувати. Важливо забезпечити йому місце, де немає прямих сонячних променів. Найкраще його розмістити в тіні. А з додаванням невеликої кількості добрив, ви зможете виростити розкішну рослину. Як власноруч приготувати добриво для росту квітки, пише Prostoway.
Підживлення для різдвяника
Квітникарі поділилися, що різдвяник найкраще росте з певним підживленням. Рослина швидко набуває кращого вигляду, якщо добриво містить такі компоненти:
- попіл – 1 ст.л.;
- цибулеве лушпиння – жменя;
- борна кислота – 0,5 г.
Залити лушпиння цибулі 2 літрами води і залишити настоюватися на 3 дні. Потім настій процідити і змішати з борною кислотою. Поливати рослину під корінь.
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