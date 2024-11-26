Квітникарі поділилися, що різдвяник найкраще росте з певним підживленням

Різдвяник здатен рости так швидко, що його розміри можуть вас здивувати. Важливо забезпечити йому місце, де немає прямих сонячних променів. Найкраще його розмістити в тіні. А з додаванням невеликої кількості добрив, ви зможете виростити розкішну рослину. Як власноруч приготувати добриво для росту квітки, пише Prostoway.

Підживлення для різдвяника

Квітникарі поділилися, що різдвяник найкраще росте з певним підживленням. Рослина швидко набуває кращого вигляду, якщо добриво містить такі компоненти:

попіл – 1 ст.л.;

цибулеве лушпиння – жменя;

борна кислота – 0,5 г.

Залити лушпиння цибулі 2 літрами води і залишити настоюватися на 3 дні. Потім настій процідити і змішати з борною кислотою. Поливати рослину під корінь.