Не варто балувати квітку і великим горщиком

Шлюмбергера, або різдвяник чи зігокактус, – одна з небагатьох декоративних рослин, що тішить своїми яскравими фарбами пізньої осені та взимку. Але щоб декабрист зацвів, потрібно створити йому відповідні умови. Які саме, розповідає Ukr.Media.

Велике значення для рослини має освітлення. Зігокактус не любить прямих сонячних променів. Від надмірно яскравого сонця його листя може стати червоним або фіолетовим і втратити тургор. Щоб цього не сталося, розмістіть горщик з квіткою на східному або західному вікні або ж притініть рослину. При розсіяному світлі вона швидше росте і нарощує бутони. Крім того, це рослина короткого світлового дня. Цвісти вона стане тільки тоді, коли світловий день не перевищуватиме 8-10 годин.

Стимулювати цвітіння шлюмбергери можна і зміною температури повітря: спочатку її потрібно знизити, а потім повернути до більш високих позначок. На деякий час перенесіть рослину в прохолодне приміщення, де температура близько +12-14°C. Після появи бутонів поверніть рослину у теплу кімнату. Приблизно через 1,5 місяця почнеться і цвітіння. Оптимальна температура, за якої зігокактус цвіте особливо рясно, це +15-20°C, не вище.

Крім поливу, регулярно обприскуйте надземну частину рослини: різдвяник – родом з вологих тропіків, тому сухе повітря квартири може негативно позначитися на його розвитку і цвітінні.

Не варто балувати квітку і великим горщиком. Так, у ньому їй буде просторо і комфортно, але цвісти вона не стане. Вважається, що ємність для шлюмбергери має бути втричі меншою за довжину стебла.