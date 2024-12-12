Хоча герань і невибаглива рослина, початківці часто стикаються з багатьма проблемами в її вирощуванні

Герань (або пеларгнію) вирощують на підвіконні практично в кожному будинку. Квітка дуже швидко приживається і може рости в саду. При недотриманні правил догляду рослина часто піддається захворюванням і може засохнути. Тому необхідно знати, чому у герані червоніє листя і як боротися з такою проблемою. Детальніше про це пише «ІНФО-Ukraine».

Хоча герань і невибаглива рослина, початківці часто стикаються з багатьма проблемами в її вирощуванні. Подібна ситуація виникає через недостатній досвід, коли помилково рослина поміщається в умови, згубні для неї:

вплив низьких температур;

ураження бактеріальними або грибковими захворюваннями;

брак мікроелементів;

надлишок добрив;

інтенсивне сонячне освітлення.

Небезпечно для герані і перезволоження ґрунту, згодом на кореневій системі утворюється гниль. Захворювання небезпечне тим, що його відразу виявити неможливо. На кущі тільки з часом з’являються видимі ознаки. Як правило, першими сигналізують про проблему нижні листки, на яких червоний пігмент проявляється у вигляді червоно-помаранчевих і червоно-коричневих смуг.

Потім гниль вражає стовбур, порушується стан цілого куща, який на запущеній стадії практично не можна врятувати. Саме тому рекомендується постійно оглядати герань і при підозрі на кореневу гниль відразу ж приступити до реанімації рослини.

Як врятувати герань з почервонілим листям: правила пересадки

Порятунок герані має починатися з огляду земляної грудки. Якщо вона перезволожена, значить почервоніння листя виникло внаслідок частого і занадто рясного поливу. У такому випадку допоможе позапланова пересадка, разом з новим субстратом кущ отримає нове життя.

Перед пересадкою потрібно оглянути рослину, оскільки зміна ґрунту піде на користь тільки в тому випадку, якщо верхня частина герані не постраждала. Виявити ступінь зараження просто – досить обережно зробити зріз на верхівці. Здорові тканини стовбура будуть зеленого кольору, а на запущеній стадії вони набувають коричневого або червонуватого відтінку. У такому випадку реанімація рослині вже не допоможе, тому краще викинути уражену герань.

Для здорової герані необхідно провести пересадку з урахуванням декількох рекомендацій:

субстрат можна використовувати покупний або приготовлений самостійно в таких пропорціях: 8 частин дернової землі, 2 частини перегною і 1 частина піску;

обов'язково знезаразити ґрунт, прожаривши його в духовці при температурі 100 градусів, пропаривши над киплячою водою протягом 30 хвилин. Можна використовувати спеціальні препарати («Фітоспорин», «Екстрасол», «Планріз»), приготувавши з них розчин за схемою на упаковці;

горщик краще використовувати того ж розміру або на 2-3 см більше у випадку, якщо земляний ком оплетений корінням повністю.

Пересадка проводиться в кілька етапів:

герань виймається з горщика, її коріння уважно оглядається; всі пошкоджені і підозрілі кореневі відростки потрібно видалити гострим ножем або ножицями, попередньо продезінфікувавши їх леза; землю з боків необхідно частково прибрати; якщо на кущі є суцвіття або нерозкриті бутони, їх обов'язково слід зняти; на дно горщика помістити 3 см дренажу (керамзит, цегляна крихта, дрібний щебінь або пінопласт); потім на дренаж засипається підготовлений грунт, зверху – невелика кількість вермікуліту; обережно помістити кореневу систему герані в горщик, всі порожнечі засипати субстратом, злегка ущільнюючи його біля стовбура.

Після пересадки квітку не потрібно поливати, замість цього краще перенести її в затемнене місце без прямого доступу сонячних променів. Через тиждень рекомендується провести обробку листяної маси препаратом «Циркон», який допоможе герані краще адаптуватися до нових умов і пережити стрес. Через 14 днів удобріть ґрунт складом «Кемира Люкс», а потім повністю виключіть підживлення на кілька місяців.