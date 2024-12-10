З яскравих представників «сплячих» – глоксинія

Зазвичай, у колекції кожного любителя квітів є рослини, які на зиму входять у стан спокою. Деякі з них втрачають листя та пагони, залишаючись лише у вигляді бульб або цибулин. Інші просто суттєво зменшують темпи зростання в холодні місяці: не розгалужуються і не квітнуть. Також є квіти, які ростуть однаково влітку та взимку. Яким рослинам потрібен спокій і що з ними робити у цей час, щоб не нашкодити, пише «Флористікс».

З яскравих представників «сплячих» – глоксинія. Пізно восени вона повністю скидає листя, пагони відмирають і бульби до весни перебувають у стані спокою.

Ці квіти, як і деякі інші кімнатні рослини, повинні мати повноцінний період спокою. Інакше вони можуть загинути або захворіти. До таких рослин відносяться деякі кактуси, орхідеї, каладіум, глоксинії й інші. Деякі з кімнатних квітів, можуть і не мати періоду спокою, наприклад, крінуми, амариліси, та інші. Вони здатні повноцінно рости протягом всього року, але період спокою оздоровлює квіти.

Квітам потрібно забезпечити належні умови для спокою. А це певна вологість, температура і освітленість. Тоді з початком періоду вегетації квіти дадуть нове здорове листя і квітконоси.

Температура повітря

Для відпочинку рослин необхідна достатньо низька температура, особливо для тих, що переходять у стан сплячки. Для деяких квітів достатньо 12-14˚С, а іншим потрібне більш холодне середовище – до 5-6˚С.

Деякі рослини можна залишити на неутеплених підвіконнях біля холодного скла, якщо вікна виходять не на південь. Важливо, щоб підвіконня не було занадто холодним, щоб уникнути застою води в горщиках та гниття коренів.

Рослини, які не впадають у зимову сплячку, слід віддалити від опалювальних приладів. Пересушений грунт та надмірно тепле повітря в зимовий період спокою шкідливі для всіх квітів. Якщо в квартирі не дуже тепло, «несплячі» квіти можна залишити на звичних місцях.

За квітучими рослинами потрібен особливий догляд. У холоді бутони можуть зів'янути та обпасти. Тривалість періоду спокою залежить від температури: чим холодніше, тим довше рослина відпочиватиме. Тривалість цього періоду варіюється залежно від виду рослини.

Рівень вологості

Рівень вологості та частота поливу є не менш важливими, ніж температура. Основний принцип полягає в тому, що якщо рослина перебуває у стані спокою, її слід поливати дуже рідко (1-2 рази на місяць) або зовсім не поливати.

Не потрібно поливати рослини в холодні місяці так само, як у літній період. Краще перевірити грунт на дотик, і якщо він не липне до пальців, можна поливати. Також важливо, чим саме ви поливаєте. Вода має бути трохи теплою та відстояною, можливо, зі снігу чи дощу.

Кактуси варто поливати раз на 3-4 тижні протягом холодних місяців. Інші рослини, такі як алое, сенполія, каланхое, клівія, сансев'єра, поливайте через кілька днів після того, як грунт підсохне.

Не можна поливати рослину щодня невеликою кількістю води. Це призводить до недостатнього зволоження коренів. Краще поливати рясно, але рідше. Якщо у вас є рослини, які потребують рідкісного поливу, але водночас люблять вологе повітря, слід їх обприскувати. Це роблять теплою водою.

Світло і напівтемрява

«Сплячі» рослини чудово почуваються у темряві підвалу. Якщо рослині потрібен відпочинок, знайдіть для неї місце з напівтінню. У цей час у багатьох рослин формуються квіткові бруньки. Яскраве світло може викликати небажаний ріст і слабкі пагони.

Для інших рослин, навпаки, потрібно більше сонячного світла, особливо взимку, коли його не вистачає. Для квітучих рослин може знадобитися додаткове освітлення за допомогою лампи денного світла.

Підживлення і захист від хвороб

Якщо в приміщенні занадто сухо (понад 25˚С), рослинам може бути не затишно і на них можуть напасти шкідники: кліщі, попелиці, білокрилки, трипси, кокциди. Тому важливо ретельно перевіряти кожну рослину, видаляти пошкоджені частини, спалювати їх та обробляти рослини засобами проти комах.

Дотримуючись простих правил догляду за квітами взимку, ви забезпечите їх розкішним зростанням з року в рік. Здоровий сон важливий не лише для людей, а й для рослин.