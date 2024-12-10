Обов'язковою умовою для забезпечення фікуса необхідними речовинами є внесення натуральних органічних добрив

Фікус – це декоративна рослина, яка залишається популярною протягом багатьох років завдяки своїй невибагливості у догляді та легкості вирощування. Проте, ця квітка потребує уваги, зокрема регулярного підживлення. Чому важливо підгодовувати фікус і як це робити правильно, пише Fermer.blog.

Існує два види добрив: мінеральні та органічні. І ті, і інші підходять для підгодівлі, проте застосовуються в різні періоди розвитку квітки.



Органічні підгодівлі

Обов'язковою умовою для забезпечення фікуса необхідними речовинами є внесення натуральних органічних добрив. В групу органіки входять:

перегній тваринний, в тому числі пташиний послід;

компост (рослинний перегній);

торф.

Затребувані перші два види органіки. Перегній тварин – джерело азоту, необхідний для нарощування зелені, пташиний послід – сильний продукт, тому його рекомендується використовувати в дозі не більше 3 г на 1 л води. Послід треба розвести водою і вносити лише після попереднього зволоження ґрунту.

Компост або рослинний перегній, збагачений азотними, фосфорними і калійними сполуками, тому має високу ефективність підживлення квітки. Недоліком органічних добрив вважається різкий, специфічний запах, особливо якщо використовується коров'як, свинячий або овечий гній.

Мінеральні підгодівлі

Для фікуса необхідно 13 мінералів, які забезпечують їй благополучний розвиток, однак їх повний набір зустрічається тільки в спеціалізованих лабораторіях або квіткових господарствах. В домашніх умовах фікус повинен отримати три компоненти:

азот – активізує ріст, розвиток пагонів і листя;

фосфор – відповідає за забарвлення листя та її інтенсивність;

калій – підвищує захисні функції рослини і стійкість до негативних факторів навколишнього середовища, в тому числі хвороб і шкідників.

Не менш небезпечним для фікуса є надлишок мінеральних речовин, це призводить до витягування стебла, утворення білого нальоту на поверхні грунту. Дефіцит цих речовин негативно позначається на швидкості росту культури, інтенсивності забарвлення листя, формуванні нових пагонів.

Мінеральні препарати у магазинах представлені у трьох видах:

сухі: порошки, таблетки, гранули. Розсипають по поверхні грунту, по мірі поливу розчиняються, збагачуючи землю;

рідкі: розчини різної концентрації. Змішують з поливальної водою і вливають під корінь. Також застосовують для обприскування листя;

з пролонгованою дією: спеціальні палички з підвищеним рівнем поживних компонентів. Їх закладають в грунт під корінь рослини.

Народні засоби

Для організації якісної підгодівлі можна використовувати продукти, що містяться в домашньому господарстві. Квітникарі застосовують: