Пересадку молодих рослин необхідно виконувати щорічно

Пересадка при стабільному розвитку фікуса потрібна раз на кілька років. Так рослина отримує свіжий ґрунт, що насичує її мінералами, та має більше простору для розвитку. Інколи пересадка використовується як екстрений засіб лікування: тоді підгнилі корені обрізають, а зрізи присипаються порошком фунгіциду, розмір горщика не змінюють. Розповідаємо детальніше, як правильно пересадити фікус, щоб це пішло йому на користь.

Коли пересаджувати фікус

Якщо стало помітно, що земляний ком зовсім обплетений корінням, у горщику дуже швидко почала просихати земля, корінці почали стирчати з отворів – все це ознаки того, що фікусу тісно. Пересадку молодих рослин необхідно виконувати щорічно.

Дорослі рослини, яким вже більше чотирьох років, вимагають пересадки раз в два-три роки, при цьому новий горщик повинен бути на чотири сантиметри більший від попереднього. Якщо пересадка рослини ускладнена через її розміри, то можна просто періодично міняти верхній шар ґрунту. Зазвичай, пересадку фікусів здійснюють навесні або влітку. Обов’язково фікус пересаджують, якщо відчутний неприємний запах землі.

Який ґрунт потрібен

Ґрунт для молодих рослин специфічний, його готують з листя рослин, торфу і піску. Для більш дорослих рослин, ґрунт потрібний більш щільний, до якого дається перегній або дернова земля. У спеціалізованих магазинах продаються вже фасовані і правильно підібрані земляні суміші для різних вікових груп.

На дно горщика викладається дренажний шар. Поверх розміщується підготовлений субстрат. Як дренаж можна використовувати щебінь, биту цеглу, крихту каменю, гальку, вермикуліт, перліт.

Як пересаджувати фікус

Для початку рясно поливають рослину, щоб її легше було витягти з горщика. Після цього видаляють верхній шар ґрунту, обтрушують коріння від землі, за потреби – обрізають хворі ділянки та обробляють, і потім пересаджують фікус в новий горщик, засипаючи з боків та зверху новою землею.

Як доглядати за фікусом після пересадки

Оскільки фікус може реагувати бурхливо на будь-які зміни в догляді, то після пересадки намагаються підібрати оптимально комфортне середовище для утримання рослини. Спочатку відрегулюйте температурні показники. Розмістіть фікус подалі від зони активного освітлення або надмірного притінення.

Не ставте горщик з рослиною в коридор або біля балконних дверей, щоб не було протягів. Провітрюйте приміщення з фікусом для припливу свіжого повітря, але не довго, особливо, якщо фікус недавно пересадили.

Полив регулярний, помірний, з просушуванням ґрунту перед наступним поливом. Зручно перевіряти стан ґрунту дерев’яною паличкою. Перша підгодівля – через 2,5 тижні після пересадки. Для розвитку внесіть мінеральні компоненти, або антистресові препарати.

За матеріалами Agronomist, toNature

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