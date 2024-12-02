Хоч фікус і не вимогливий до температури, але він потребує особливого освітлення

Фікус є улюбленою рослиною багатьох квітникарів завдяки різноманітності декоративних форм і сортів, невимогливості у догляді, цікавому цвітінню, швидкому зростанню та високій адаптації до різних умов. Крім того, існує повір'я, що фікус в домі сприяє привертанню удачі та благополуччя. Але, якщо ваш фікус почав засихати, тоді варто як найшвидше знайти причину. Як врятувати дерево, пише Аmlima.

Забезпечте фікусу комфортні умови

Ідеальна температура для фікуса влітку становить 25-30 градусів. Взимку ж це дерево має перебувати при температурі від 15 до 25 градусів. Просто перенесіть горщик з фікусом у прохолодніше місце і, як листя, так і коренева система, почуватимуться комфортніше.

Достатнє освітлення

Хоч фікус і не вимогливий до температури, але він потребує особливого освітлення. Його листя яскраве та строкате, тому при дефіциті світла вони можуть втратити насичений зелений колір та глянцевий блиск. Уникайте постійного впливу прямих сонячних променів на фікус, але забезпечте рослині достатньо розсіяного світла або злегка притініть її. Це допоможе уникнути висихання, пожовтіння та скручування листя.

Ґрунт і полив фікусів

Важливо стежити, щоб ґрунт не переохолоджувався і не пересихав. Оптимальна температура ґрунту – 14 градусів. При такій температурі фікус отримує максимум енергії та поживних речовин, а листя зберігає своє забарвлення. Деякі експерти радять поливати фікус водою з температурою до 50 градусів, щоб коренева система краще засвоювала поживні речовини, сприяючи швидкому зростанню.

Рекомендується скласти графік поливу, особливо якщо помічено, що фікус сохне або листя закручується. Кількість води, яку поглинає рослина, залежить від температури, освітлення та вологості. Щоб визначити, коли фікус потребує поливу, слід перевірити стан ґрунту. Зазвичай фікус поливають раз на тиждень взимку та частіше влітку через спеку. Іноді рекомендують занурювати горщик у воду, щоб ґрунт наситився вологою.

Підходяща вологість

При вирощуванні фікуса особливу увагу слід приділяти вологості. Особливо влітку, коли фікус потребує більше води, забезпечте рослині достатню вологість, яка має надходити як ззовні, так і з ґрунту. Не забувайте також про необхідність обприскування листя, що є своєрідним душем для фікуса, забезпечуючи листю насичений зелений колір. Для обприскування використовуйте м'яку кип'ячену воду. Щоб уникнути протягів, розмістіть фікус у спокійному і тихому куточку приміщення.

Гігієна і боротьба з шкідниками

Фікус може страждати від шкідників, таких як попелиця, борошнистий червець та щитівка. При виявленні ознак ураження шкідниками, ретельно промийте листя мильною губкою та використовуйте спеціальні антибактеріальні засоби для фікусів, які можна придбати у магазині. Пошкоджені листки слід негайно видалити, оскільки вони не підлягають відновленню, а інфекція може поширитися на здорові листя.

Регулярно очищайте листя від пилу, щоб фікус не втратив свій колір і міг ефективно отримувати необхідні поживні речовини, інакше листя може почати в'янути. Уважно стежте за умовами навколишнього середовища фікуса, адже від них залежить здоров'я рослини та його здатність до росту.