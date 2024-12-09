Для початку варто оглянути фіалку

Якщо ви помітили, що на ваших улюблених фіалках почало сохнути й скручуватися листя, треба розібратися у чому ж причина, адже вони можуть бути різні. Детальніше про те, чому відбуваються такі зміни у рослини і як її врятувати, пише «Школа життя».

Для початку варто оглянути фіалку: квіточки, листя, стебла, щоб зрозуміти, що могло статися. Чим раніше ви зрозумієте, чому сохне листя, тим простіше буде повернути квітку до життя.

Причини висихання листя:

захворювання (для цього слід оглянути пагони і стебла);

другою поширеною причиною є неправильний режим поливу: квітка може страждати як від рясного поливу, так і від недостатнього;

брак підживлення: кожна кімнатна рослина періодично потребує удобрення ґрунту;

сухе повітря: фіалка любить помірну вологу, тому якщо вона стоїть на підвіконні на сонячній стороні, то обов’язково закрийте вікно фольгою, щоб сонячні промені не потрапляли на квітку;

неправильна вода: жорстка вода у водопровідних кранах псує фіалку. У погано очищеній воді знаходяться важкі солі і хлор – вони згубно впливають на стебла і листя.

Як врятувати квітку

Налагодити режим поливу. У холодну пору року поливати фіалку варто трохи рідше, а влітку – частіше. Дивіться на ґрунт: якщо земля швидко підсихає, тоді і поливайте частіше. Земля не повинна бути сильно вологою. Вдале рішення – горщики з автополивом.

Полив чистою водою. Слід використовувати тільки очищену воду, адже часто в квартири подають дуже жорстку воду, яку треба ще фільтрувати. Для цього підійдуть звичайні кухонні фільтри-глечики.

Зволоження повітря. Повітря не повинне бути надто сухим. Найпростіше покласти мокрий рушник на батарею, на якийсь час повітря трохи зволожиться. Також можна користуватися спеціальними зволожувачами, які продаються в магазинах.

Підживлення ґрунту. Регулярно слід удобрювати фіалку. Їй потрібні мікро і макроелементи, та інші поживні речовини. Періодично підживлюйте квітку і переносіть її в новий ґрунт, особливо якщо квітка розростається і їй не вистачає місця у горщику.