Фіалки потребують спеціального рідкого добрива

Кімнатна фіалка, відома також як сенполія, є однією з найулюбленіших рослин серед квітникарів завдяки її розкішному та тривалому цвітінню. Проте, неправильний догляд може призвести до того, що фіалки перестануть цвісти, обростуть зайвим листям, або навіть погинуть. Як правильно доглядати за фіалками, пише Мartha stewart.

Через тривалий термін життя, пересадка фіалок є обов'язковою. У міру того, як рослини ростуть, їх можна пересаджувати у більші горщики, щоб вони не були занадто прив'язані до коріння. Як тільки ваша фіалка подвоїться або потроїть розмір вашого горщика, а листя почне трохи в'янути, настав час пересадки.

Вимоги по догляду

Світло

Найкраще розмістити їх у частині будинку, яка отримує найбільше яскравого непрямого світла. У зимові місяці найкраще підходять вікна, які виходять на захід або південь, а в літні місяці – вікна, які виходять на північ або схід. Важливо слідкувати, щоб пряме сонячне світло не обпікало листки рослини.

Температура

Температура відіграє важливу роль під час вирощування фіалок. Вони процвітають при температурі від 18 до 23 градусів. Температура нижче 18 градусів, не тільки затримає ріст, але й зробить листя тонким і ламким.

Добрива

Фіалки потребують спеціального рідкого добрива або добрива для квітучих кімнатних рослин з високим вмістом фосфору, який сприяє цвітінню рослини кожні чотири-шість тижнів навесні, влітку та восени.

Ще один спосіб зберегти рослину в найкращому вигляді – обрізання пониклих квітів. З часом це стимулюватиме розвиток більшої кількості нових паростків.

Полив

Немає встановленого графіка поливу. Найкращий спосіб визначити, чи потрібно вам поливати фіалки – це перевіцрити верхню частину ґрунту. Якщо ґрунт сухий на дотик, то його потрібно полити водою кімнатної температури.

Найкраще поливати знизу, поклавши фіалку в ємність з водою. Важливо уникати намокання листя. Як тільки листя пошкодиться, рослина може не відновитися. Дайте рослині постояти близько години, а потім вилийте воду.

Дайте фіалкам слід добре просохнути між кожним поливом, адже надмірний полив може призвести до загибелі рослини.