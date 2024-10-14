Перед тим, як вирощувати цикас, знайдіть у квартирі правильне місце

Цикас також відомий під назвою саговник. Він дуже схожий на маленьку пальму, хоча не відноситься до сімейства пальмових. Через свою невибагливість у вирощуванні та красивий декоративний вигляд ця рослина стала улюбленцем садівників та зустрічається у багатьох будинках. Як правильно доглядати цикас у домашніх умовах, пише «Флористікс».

Як доглядати за цикасом

Перед тим, як вирощувати цикас, знайдіть у квартирі правильне місце. Якщо ви вирішили купити вже досить дорослий екземпляр, майте на увазі, що місця буде потрібно багато.

Кімнатний цикас – рослина світлолюбна, але потрапляння на листя прямого сонця вкорочує її життя і позбавляє привабливості. Зростає цикас і в притінку, але брак освітлення уповільнює процес утворення нового листя, а цикас і без того рости не поспішає. Температурний режим, звичний для наших квартир, цілком підходить цикасу, але взимку кімнатна рослина полюбляє прохолоду, однак стовпчик термометра не повинен опускатися нижче 15 ºC.

Полив

Догляд за цикасом полягає насамперед у правильно організованому поливі рослини. Влітку зволоження ґрунту в горщику має бути помірним, у зимовий час полив скорочують, причому кількість необхідної для зволоження води прямо залежить від температури у приміщенні: що прохолодніше в кімнаті, то менше потрібно води і рідше слід поливати цикас.

Для поливання використовують м'яку відстояну воду кімнатної температури або на кілька градусів теплішу. Постарайтеся уникати потрапляння води у крону рослини. Вологість повітря для цикасу потрібна підвищена – 70-80 %, цього можна досягти частими обприскуваннями листя відстояною водою, обгортаннями стовбура вологим мохом і частим протиранням листя вологою губкою.

Удобрення цикаса

Догляд за пальмою передбачає підживлення рослини раз на місяць у період активного росту органічними добривами, що не містять солей магнію і калію. Найкращими добривами для цикаса є коров'як або розведений у воді кінський гній. Мінеральних добрив цикас не любить.