Зберегти ґрунт у контейнері можна за допомогою кавового фільтра

Коли садівники пересаджують вазони, то часто задаються питанням – який дренаж буде найкрщим, щоб зайва вода виходила і волога при цьому не застоювалась. Найпопулярнішим вибором є каміння чи гравій. Що буде, якщо каміння замінити на кавовий фільтр і які ще матеріали можна використати, пише GardeningKnowHow.

Гравій на дні горщика дозволяє волозі накопичуватися з боків, а не проходити через дренажний отвір. А без дренажу коріння рослини весь час перебуватиме у воді та гнитиме. Якщо ж у горщику буде дренажний отвір, додаткова волога витікатиме і забиратиме з собою частину субстрату. З часом рівень ґрунту виснажиться.

Як фільтр допоможе зберегти грунт

Зберегти ґрунт у контейнері можна за допомогою кавового фільтра в дренажних зонах квіткового горщика. Використання фільтра у вазоні з квітами дозволяє:

уникнути вимивання;

утримує ґрунт всередині;

є натуральним компостованим способом.

Чим замінити фільтр

Якщо ви не користуєтеся кавовим фільтром, можна використовувати безліч інших речей, щоб уповільнити просочування води в горщику. Пористі предмети, як-от:

ландшафтна тканина;

газета;

компостований пакувальний матеріал;

соснові шишки;

деревна тріски;

торф'яний мох.

Вони утримуватимуть ґрунт усередині контейнера, дозволяючи надлишкам води виходити. Ці типи матеріалів з вільним дренажем дозволяють воді вимивати накопичені солі й відкладення, щоб збереже здоров'я ґрунту та рослин.