Серед популярних рослин, які очищають повітря, вирізняються рослини-павуки

Недостатня вентиляція, висока вологість, підвищена температура та токсичні викиди сприяють забрудненню повітря. Токсичні речовини виділяються з лаків, фарб, клеїв, які є частиною наших меблів, пластикових виробів та побутової хімії. Щоб покращити якість повітря без використання механізованих очисників, висадіть вазони, які самі справлятимуться з цим.

Хризантема

Хризантема мультифлора ефективно очищує повітря, вбираючи аміак, бензол, формальдегід, ксилол, толуол та трихлоретилен. Цю рослину легко виростити як у відкритому грунті, так і в контейнерах. Для її активнго росту достатньо поливати один раз на день та вносити спеціальне комплексне добриво. Взимку потрібно зменшити полив та припинити підживлення, пише Ноmе.

Епіпремнум

Епіпремнум відомий як ефективний очищувач повітря від бензолу, формальдегіду та чадного газу. Ця рослина популярна в домашніх інтер'єрах завдяки своєму декоративному вигляду та легкості у догляді. Більшість видів не потребують великих горщиків через невелику кореневу систему. Для їхнього росту достатньо розсіяного світла та регулярного поливу. Епіпремнум можна адаптувати до нечастого поливу, а також легко розмножити, вкорінивши обрізані пагони у воді.

Філодендрон

Багато видів філодендронів ефективно очищають повітря від токсинів, таких як аміак, бензол та формальдегід. Один з них – філодендрон кучерявий, або Philodendron scandens. Цей вид легко вирощувати, і він швидко росте. В домашніх умовах він може досягти висоти до 3 метрів, потребуючи розсіяного світла та ретельного догляду. Рекомендується регулярно поливати, підживлювати, обприскувати та пересаджувати рослину в більші горщики.

Пальма Арека

Арека не лише ефективно зволожує повітря, але й очищає його від токсинів. Цей вид особливо рекомендований для людей з проблемами дихальної системи. Догляд за нею нескладний: ареці потрібно багато розсіяного світла та регулярний полив, щоб уникнути пересихання ґрунту. Також важливою процедурою для її здорового росту є регулярне обприскування листя, ідеально – кожні 2-3 дні.

Бамбукова пальма

Вона поглинає такі шкідливі речовини, як бензол, формальдегід, ксилол, толуол та трихлоретилен, і при цьому виглядає дуже елегантно. Для правильного росту коралової пальми необхідні: вологий грунт, достатньо розсіяного світла та регулярна пересадка у більшу ємність. Так само, як і для інших видів пальм, важливо підтримувати високу вологість, наприклад, за допомогою розпилення води чи встановлення зволожувача повітря поруч з горщиком.

Папороть

Папороть відома як ефективний очищувач повітря, який здатний нейтралізувати токсини. Існує безліч видів папоротей, серед яких найбільш відомі – звичайна папороть (Polypodium vulgare), круглолиста папороть (Pellaea rotundifolia), звичайний адіантум (Adiantum raddianum) та звичайний нефролепіс (Nephrolepis exaltata). Їхні умови вирощування схожі: вони люблять напівтінь, потребують регулярного зрошення та поливу.

Лілія миру

Лілії миру є ідеальними квітами для очищення повітря у спальні чи ванній кімнаті. Ця рослина потребує високої вологості, частого поливу та зрошення. Є різноманітні види, які є надзвичайно корисними, адже вони здатні поглинати з повітря такі токсини, як ацетон, аміак, бензол, формальдегід, ксилол та толуол.

Квітка-павук

Серед популярних рослин, які очищають повітря, вирізняються квіти-павуки. Вони доступні за ціною, легкі в догляді, мають привабливий вигляд та здатні абсорбувати вуглекислий газ, бензол і ксилол. Більшість сортів люблять яскраве освітлення і потребують поливу лише після висихання верхнього шару ґрунту. Рослини-павуки також люблять розпилення кип'яченою водою і регулярне підживлення у період вегетації.