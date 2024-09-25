Іноді листя сильно закручується, залишаючись при цьому звичайного зеленого кольору

Орхідея – одна з найпопулярніших кімнатних рослин, яка здатна прикрасити будь-який інтер’єр. Проте, часто власники орхідеї помічають, що її листя стає в’яле та та починає скручуватись. У таких випадках потрібно знайти правильну причину скручування і навчитися відновлювати рослину.

Недостатній полив

Іноді листя сильно закручується, залишаючись при цьому звичайного зеленого кольору. Швидше за все, це викликано реакцією на умови, в яких зростає орхідея:

недостатній полив, що веде до зневоднення листя;

невелика кількість коренів, які не можуть сповна забезпечити листя вологою.

Як у першому, так і в другому випадку, рослині необхідно створити оптимальні умови утримання:

відкоригувати режим поливу;

регулярно підгодовувати добривами, що містять азот.

Це дозволить наситити листя вологою та забезпечити комфортні умови для зростання підземної частини, пише «Жіночий світ квітів та рослин».

Помилки догляду за рослиною

Основна причина скручування листя у орхідеї безпосередньо залежить від помилок, пов’язаних із доглядом за рослиною:

низькі температури утримання. У цьому випадку достатньо перенести орхідею до приміщення з комфортною температурою;

скручування листя, як результат значного перепаду температури. Це може бути взимку, коли листя торкається холодного вікна або влітку, коли вони відчувають сильний перегрів. В обох випадках зміна розташування квітки дозволить швидко вирішити цю проблему;

якщо рослину, що стоїть на підвіконні, регулярно повертати листям до сонця – це викличе перекручування листя, оскільки листова пластинка за нетривалий проміжок часу не встигне повністю розвернутися;

перегодовування добривами або внесення концентрату. Для видалення надлишків мінеральних речовин ємність із субстратом промивають під струменем води, дають воді стекти та просушують. Надалі орхідею не підгодовують протягом 1-1,5 місяців, після чого підживлення відновлюють;

нестача мікроелементів – одна з можливих причин того, чому згорнулося листя. Для старого листя орхідеї – це нестача магнію, калію, фосфору. Для молодих – бору, міді, марганцю;

сухе повітря у приміщенні. У цьому випадку скручування листя – захист від низької вологості повітря, внаслідок чого рослина намагається зменшити випаровування води через листя;

надмірне зволоження субстрату. Листя скручується від постійно сирого ґрунту в горщику. Субстрат ущільнюється, повітря не надходить до коріння, що веде не тільки до скручування листя, а й до гниття коріння.

Профілактичні заходи

Профілактичні заходи проти в’янення рослини спрямовані на організацію правильного догляду за квіткою. Тільки так листя не скручуватиметься. Що робити, щоб у орхідеї не крутилося листя: