Для китайської троянди важливо вибрати світле місце поблизу вікна

Китайська троянда, або гібіскус, – це одна з найпопулярніших кімнатних рослин, що привертає увагу своїми великими яскравими квітами і приємною зеленню. Вона легко адаптується до умов домашнього середовища, але, як і будь-яка інша рослина, вимагає певного догляду та уваги. Якщо ви хочете, щоб ваша китайська троянда радувала вас чудовим цвітінням, необхідно створити для неї комфортні умови. «Флористікс» пише, як правильно доглядати за китайською трояндою, щоб вона не лише росла, а й розцвітала в усій своїй красі.

Як доглядати за китайською трояндою

Освітлення

Для китайської троянди важливо вибрати світле місце поблизу вікна. Однак потрібно оберігати її від прямого сонячного проміння, оскільки це може призвести до опіків на листках. Якщо рослина буде знаходитися в тіні, вона може припинити цвітіння. Влітку рослину варто виносити на свіже повітря, але обирайте місце, яке захищене від протягів і прямого сонця.

Температура

Китайська троянда любить тепло, тому влітку для неї оптимальна температура складає 18-25 ºC або вище. Взимку рослина потребує температури не нижче 15 ºC. Якщо температура в кімнаті опуститься до 10 ºC, китайська троянда може скинути листя.

Вологість повітря

Китайська троянда потребує підвищеної вологості. Літня спека та низька вологість можуть негативно вплинути на рослину. Регулярно обприскуйте листя водою, а взимку, коли температура в кімнаті вище за необхідну для рослини, не забувайте підтримувати належний рівень вологості. Іноді корисно обробити рослину теплим душем, щоб наситити листя вологою та позбутися від шкідників. Проте уникайте попадання води на квіти та бутони, оскільки це може призвести до утворення плям і обсипання пелюсток.

Для створення оптимального мікроклімату можна використовувати піддон з вологою галькою або керамзитом. Важливо, щоб дно горщика не торкалося води, інакше це може призвести до перезволоження коренів.

Полив

Полив китайської троянди має бути помірним. Використовуйте відстояну воду кімнатної температури. Поливати рослину потрібно, коли верхній шар ґрунту на глибину 2-3 см підсихає. Уникайте перезволоження, оскільки це може призвести до гниття коренів.

Підживлення

Китайську троянду слід підживлювати тільки в період з квітня по вересень. Підживлення проводьте кожні два тижні, використовуючи добрива для квітучих рослин або чергуючи комплексні мінеральні добрива з органічними. Взимку підживлення зводиться до мінімуму, і застосовуються лише калійно-фосфорні добрива, причому в чверть рекомендованої дози, лише якщо рослина продовжує цвісти.