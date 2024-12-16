Омолодження фіалки – зовсім нескладний процес

Кожен володар фіалок час від часу зіштовхується з необхідністю оновлювати свої рослини. Усім відомо, що найгарніші та найпишніші розетки саме у молодої фіалки. Але після 2-3 років цвітіння потрібно допомогти квітці оновитися. Як це зробити, пише Аgromarket.

Є багато перевірених способів, які використовують досвідчені садівники. Вони дозволяють швидко омолодити рослину і незабаром насолоджуватися молодою і красивою квіткою.

Що робити, якщо оголився стовбур рослини

Найпростіший спосіб, як омолодити стару фіалку – це ножем зрізати верхівку рослини, залишивши стебло на 2 см. Підсушити зрізану частину, щоб не утворювалася зайва волога, можна засипати деревним попелом і пересадити в нову землю. Також можна поставити підготовлене стебло у воду і дочекатися появи коренів, після цього посадити у нові горщик і землю.

Якщо стовбур оголився, але росту вазона не вистачає для рослини, то можна не зрізати, а зачистити ножем стовбур і досипати свіжої землі. Це у тому випадку, якщо стовбур не виріс занадто сильно. Також можна прибрати старе нижнє листя. Фіалка буде виглядати молодшою і акуратнішою.

Що робити з густою квіткою

Бувають і такі випадки, коли фіалка занадто густіє, нові розетки листя ростуть одне на одному, заважають росту і тиснуть.

У цьому випадку можна:

Акуратно вирізати бічні розетки і прибрати трохи старого листя, зрізи обробити деревною золою. Відрізані розетки можна поставити у воду і дочекатися появи коренів.

Дістати фіалку з грудкою землі, обтрусити землю, дуже обережно розділити кущ на кілька частин так, щоб кожна частина мала свої розетки листя. Після цього кожну пересадити в підготовлені горщики.

Омолодження фіалки – зовсім нескладний процес. Важливо робити все акуратно і, що найважливіше, мати чистий, гострий ніж. Пам'ятайте, що коріння фіалок дуже тендітне і не любить перезволоження.

Будьте уважні при поливі після омолодження. Краще недолити, ніж перелити. Якщо ви омолоджуєте особливо цінні сорти, тоді рослини краще посадити в міні-тепличку.