Щоб насолодитися красою квітучого амарилісу в домашніх умовах, необхідно створити для цієї рослини оптимальні умови

Амариліс – розкішна кімнатна рослина, знайома більшості квітникарів. Таку високу популярність рослина завоювала завдяки своїм красивим, екзотичним квітам. І до того ж, амариліс невибагливий, тому у вирощуванні та догляді за ним немає жодних особливих складнощів. Чому квітка перестала цвісти і які умови їй для цього необхідні, пише Prosto Way.

Догляд за амарилісом

Щоб насолодитися красою квітучого амарилісу в домашніх умовах, необхідно створити для цієї рослини оптимальні умови, які будуть максимально наближеними до природних. Це дозволить рослині не лише рости здоровою, але й розквітати, даруючи неповторні квітки.

Один з найважливіших факторів, який впливає на цвітіння амарилісу – це температура навколишнього середовища. Рослина потребує прохолодного середовища для правильного розвитку. Важливо, щоб температура не була надто високою, оскільки це може призвести до затримки цвітіння або його відсутності. Краще тримати амариліс у приміщенні з температурою близько 18-20°C, хоча в деяких випадках рослина може переносити навіть більш низькі температури.

Не менш важливим є правильне зволоження ґрунту. Рослина не любить застою води, тому полив повинен бути регулярним, але помірним. Найкраще поливати амариліс після того, як верхній шар ґрунту висохне. Крім того, слід уникати попадання води на листя і квіти, що допоможе уникнути розвитку грибкових захворювань.

Ґрунт також має велике значення для амарилісу. Ідеальний склад для цієї рослини – це суміш дернової і листової землі з додаванням піску для забезпечення гарного дренажу. Такий ґрунт добре утримує вологу, але не затримує зайву воду, що є важливим для здоров'я кореневої системи.

Не менш важливим етапом є період спокою, під час якого рослина відновлюється після цвітіння. Підготовка до цього періоду не вимагає великих зусиль. Наприклад, щоб дати амарилісу відпочити, не слід поспішати зрізати листя. Найкраще залишити їх до того часу, поки вони не почнуть жовтіти і відмирати самі, адже саме в цей період рослина накопичує поживні речовини, необхідні для наступного цвітіння.