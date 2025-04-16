В умовах недостатньої вологи калина і яблуня вступають у пряму конкуренцію

Яблуня – одне з найпопулярніших плодових дерев у садах, але вона доволі вибаглива до свого «оточення». Не всі культури можуть рости поруч із нею без наслідків. Неправильно підібрані сусіди можуть не тільки сповільнити ріст яблуні, а й зробити її вразливою до хвороб, шкідників або ж буквально виснажити ґрунт. Щоб уникнути помилок, варто знати, з якими рослинами яблуню краще не садити на одній ділянці. Детальніше про це пише Elegant woman.

Існує кілька причин, чому деякі дерева, кущі або культури несумісні з яблунями. По-перше, частина з них страждає від тих самих грибкових інфекцій або шкідників, що й яблуня. Це створює ідеальне середовище для швидкого поширення проблем. По-друге, багато рослин конкурують з яблунею за вологу, мікроелементи та світло, що послаблює її розвиток, особливо в перші роки після посадки. Також окремі культури виділяють речовини, які пригнічують ріст плодових дерев, цей ефект називається алелопатією.

Небажані сусіди для яблуні

Ялівець – популярна хвойна рослина, яка справді добре очищає повітря та виглядає декоративно. Але вона є переносником грибкового захворювання – іржі, яке часто вражає яблуні. Висаджуючи ці рослини поруч, ви створюєте постійне джерело інфекції, яка легко передається вітром або дощем.

Глід – ще один кущ, який хоч і має гарний вигляд, але привертає цілу армію шкідників: яблуневу міль, попелицю, п’ядениць. Ці комахи вражають не лише глід, а й дуже швидко перебираються на яблуню, створюючи серйозні проблеми для її здоров’я.

Черешня – на перший погляд здається хорошим сусідом, але насправді це дерево активно витягує з ґрунту вологу й поживні речовини, необхідні яблуні. У результаті яблуня розвивається повільніше, її плоди стають дрібнішими, а врожайність падає.

Персик – ще один «агресивний» сусід. Його коренева система дуже активна, тому він швидко виснажує ґрунт. Поруч з персиком яблуні бракує і вологи, і калію, і фосфору – ключових елементів для розвитку плодового дерева.

Калина – хоч і символ українського саду, вона є великою «любителькою» води. В умовах недостатньої вологи калина і яблуня вступають у пряму конкуренцію, і частіше програє саме яблуня. Це особливо небезпечно в посушливі роки або на легких піщаних ґрунтах.