Весняна обрізка бузка є важливою складовою догляду.

Бузок – це одна з найпопулярніших декоративних рослин. Щоб цей кущ був здоровим і дарував розкішні суцвіття, важливо правильно доглядати за ним навесні. Від того, наскільки ретельно ви будете піклуватися про бузок на початку сезону, залежить його цвітіння та загальний стан протягом усього року. «Флористікс» пише про основні етапи весняного догляду за бузком.

Обрізка бузка навесні

Весняна обрізка бузка є важливою складовою догляду. Найкращий час для цього – рання весна, до початку сокоруху, коли ще не розпустилися бруньки. Видаляйте сухі, пошкоджені та старі гілки, щоб дати кущу можливість розвиватися. Також можна проводити формуючу обрізку, щоб підтримати бажану форму куща. Якщо ви хочете стимулювати рясне цвітіння, обрізайте лише старі гілки, залишаючи молоді, на яких буде більше квітів.

Полив та підживлення

Навесні бузок потребує помірного поливу. Важливо, щоб грунт був вологим, але не перенасиченим водою, оскільки це може призвести до загнивання коренів. Поливати краще в ранкові або вечірні години, щоб уникнути перегріву ґрунту під час спекотних днів. Також не забудьте про підживлення. Використовуйте органічні добрива або комплексні мінеральні суміші, які містять азот, фосфор і калій. Це допоможе бузку відновитися після зими і підтримати його активне зростання.

Розпушування ґрунту

Розпушування ґрунту навколо куща допоможе зберегти його кореневу систему здоровою. Тому важливо регулярно розпушувати ґрунт, щоб забезпечити корінню достатній доступ повітря і води. Розпушування також допомагає запобігти утворенню кірки на поверхні ґрунту, що може ускладнити поглинання вологи.

Захист від хвороб і шкідників

Весняний догляд за бузком також включає профілактичні заходи щодо боротьби з хворобами та шкідниками. Оглядайте кущі на наявність ознак хвороб або шкідників, таких як жовті плями на листках чи павутинні павутини. Для профілактики можна обробити бузок фунгіцидами або природними засобами, такими як розчин мила з водою. Особливу увагу звертайте на кореневу шийку, де можуть скупчуватися різні паразити.