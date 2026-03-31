У квітні орхідеї входять у фазу активного розвитку. У цей період одні рослини формують бутони, інші вже квітнуть або завершують цвітіння. Саме тому правильний догляд зараз має вирішальне значення для подальшого росту і декоративності. Детальніше про це пише Homes and gardens.

Регулярне підживлення

Навесні орхідеї особливо потребують поживних речовин. Використовуйте спеціальні добрива для орхідей, які сприяють розвитку кореневої системи та утворенню бутонів. Підживлення проводять кожні 2–3 тижні до початку цвітіння. Після появи квітів кількість добрив варто зменшити, щоб не перевантажувати рослину.

Обрізка після цвітіння

Якщо орхідея вже відцвіла, потрібно видалити зів’ялі квітки. Це природний процес, який допомагає рослині відновитися. Акуратна обрізка підтримує охайний вигляд і дозволяє спрямувати ресурси на подальший розвиток.

Догляд за квітконосом

Стан квітконоса має велике значення. Якщо він залишається зеленим, його можна трохи вкоротити до найближчої бруньки, це інколи стимулює повторне цвітіння. Якщо ж стебло висохло або пожовкло, його краще зрізати біля основи.

Очищення листя

На листі поступово накопичується пил, який заважає нормальному фотосинтезу. Листя варто регулярно протирати м’якою вологою тканиною або серветкою. Під час цього оглядайте рослину, щоб вчасно помітити можливих шкідників.

Контроль вологості повітря

Орхідеї походять із тропічних регіонів, тому потребують підвищеної вологості повітря, приблизно 40–70%. У квартирі цей показник часто нижчий, тому варто додатково зволожувати повітря. Для цього можна використовувати обприскування, піддони з водою або розміщення рослин у більш вологих приміщеннях.