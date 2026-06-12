Позбутися небажаних комах можна без дорогих препаратів

Мурахи часто з’являються в будинках і квартирах у пошуках їжі та води. Позбутися небажаних гостей можна без дорогих препаратів, використовуючи простий засіб, який легко знайти вдома. Йдеться про звичайну харчову соду. Express розповідає, як правильно використати цей метод.

Як використати харчову соду?

Сама по собі сода не завжди приваблює мурах, тому її зазвичай змішують із солодким компонентом. Найкраще для цього підійде цукрова пудра.

Саме солодкий запах приваблює комах, а сода стає смертельною отрутою. Травна система мурах не може переносити кислоти, яка є в соді. Тому потрапляючи всередину, вона викликає хімічну реакцію та стрімке накопичення газів, що вбиває комаху. Окрім цього, робочі мурахи не лише їдять суміш самі, а й несуть її в гніздо, що дозволяє швидко знищити всю колонію.

Як приготувати приманку?

Змішайте харчову соду та цукор в пропорції 1:1. Насипте суміш у неглибокі кришечки від пляшок або на невеликі шматочки картону. Розставте ці пастки у місцях найбільшого скупчення комах або біля вхідних дверей.

Через 1–2 дні ви помітите, що комахи зникли. Цей метод є абсолютно натуральним, тому його можна використовувати в будинках, де є діти або домашні тварини. Головне – стежити, щоб малюки чи улюбленці не торкалися та не їли цю суміш.

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